Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев дисквалифицирован на 4 матча

26 Февраля 2024 • 10:41 Комментировать

Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев дисквалифицирован на четыре встречи за красную карточку, которую получил по ходу недавнего матча Кубка Франции против «Страсбурга» (1:3).

«Кузяев, который уже отбыл два матча, вернется в распоряжение тренерского штаба в поединке с «Тулузой» 10 марта», - об этом рапортует пресс-служба «Гавра».

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 23 поединках за французский коллектив, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

По итогам 23 туров Лиги 1 «Гавр» занимает 14-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
11:05 · Испания. Ла Лига
Тодибо рассказал, готов ли вернуться в «Барселону»
11:03 · Франция. Лига 1
Головин: «Постараемся дать бой «ПСЖ»
10:53 · Франция. Лига 1
Головин — о победе над «Лансом»: «В каких-то моментах нам повезло»
10:47 · Франция. Лига 1
«Гавр» подаст апелляцию на дисквалификацию Кузяева
10:41 · Франция. Лига 1
Кузяев дисквалифицирован на 4 матча
05:20 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» забил свой самый поздний гол в Лиге 1 за всю историю сбора статистики
04:51 · Франция. Лига 1
«Брест» выдал лучшую беспроигрышную серию в истории клуба
00:42 · Франция. Лига 1
«Марсель» разгромил «Монпелье», добыв первую победу с начала зимы
25 Февраля
23:04 · Франция. Лига 1
Энрике: Настанет момент, когда нам придётся играть без Мбаппе
22:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию до 19 матчей
21:09 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» только на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ренном» 1
19:05 · Франция. Лига 1
«Ницца» не смогла забить «Клермону», «Реймс» и «Тулуза» победили
18:35 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Ренн»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:24 · Франция. Лига 1
​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Ренна»
17:01 · Франция. Лига 1
«Монако» вырвал победу в голевой перестрелке с «Лансом»
Все новости
Рекомендуем