Кузяев дисквалифицирован на 4 матча

Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев дисквалифицирован на четыре встречи за красную карточку, которую получил по ходу недавнего матча Кубка Франции против «Страсбурга» (1:3).

«Кузяев, который уже отбыл два матча, вернется в распоряжение тренерского штаба в поединке с «Тулузой» 10 марта», - об этом рапортует пресс-служба «Гавра».

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 23 поединках за французский коллектив, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

По итогам 23 туров Лиги 1 «Гавр» занимает 14-е место в турнирной таблице.