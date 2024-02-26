«Брест» выдал лучшую беспроигрышную серию в истории клуба

Очень удачно выступает в последнее время французский «Брест» - команда выдала серию из двенадцати беспроигрышных матчей, последним из которых стала игра в Страсбуре в рамках двадцать третьего тура Лиги 1, выигранная «Брестом» со счетом 3:0.

Серия из двенадцати матчей без поражения, из которых восемь были выиграны, стала лучшей, самой продолжительной в истории выступления клуба в высшей лиге французского футбола. В следующем туре «Бресту», который выбрался между делом на второе место в турнирной таблице, предстоит сыграть с «Гавром». Это случится в следующее воскресенье, третьего марта.