«Марсель» разгромил «Монпелье», добыв первую победу с начала зимы

«Марсель» в воскресенье принимал «Монпелье» в матче 23-го тура Лиги 1 и прервал шестиматчевую серию без побед. Уже на пятой минуте Самуэль Жиго плохо сыграл на перехвате подачи, и Мусса аль-Тамари головой поразил ворота. Жордан Ферри вскоре направил мяч в штангу. Только на 31-й минуте марсельцы отыгрались, это Ильман Ндиайе прицельно пробил. На 43-й минуте хозяева до верного разыграли мяч, и Пьер-Эмерик Обамеянг не мог промахнуться в пустой угол - 2:1. Иссиага Силла мог отличиться, но штанга помешала мячу оказаться в сетке.

После перерыва Ндиайе заработал пенальти, а Обамеянг его реализовал. В концовке мяч срикошетил в ворота гостей от Фалае Сако - 4:1.

«Марсель» закрепился на девятом месте, противник - 15-й.