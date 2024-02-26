«Марсель» разгромил «Монпелье», добыв первую победу с начала зимы

«Марсель» в воскресенье принимал «Монпелье» в матче 23-го тура Лиги 1 и прервал шестиматчевую серию без побед. Уже на пятой минуте Самуэль Жиго плохо сыграл на перехвате подачи, и Мусса аль-Тамари головой поразил ворота. Жордан Ферри вскоре направил мяч в штангу. Только на 31-й минуте марсельцы отыгрались, это Ильман Ндиайе прицельно пробил. На 43-й минуте хозяева до верного разыграли мяч, и Пьер-Эмерик Обамеянг не мог промахнуться в пустой угол - 2:1. Иссиага Силла мог отличиться, но штанга помешала мячу оказаться в сетке.
После перерыва Ндиайе заработал пенальти, а Обамеянг его реализовал. В концовке мяч срикошетил в ворота гостей от Фалае Сако - 4:1.
«Марсель» закрепился на девятом месте, противник - 15-й.
Протокол игры
|5'Аль-Тамари Мусса (0:1)
|(1:1) Ндиайе Ильман31'
|(2:1) Обамеянг Пьер-Эмерик43'
|(3:1) Обамеянг Пьер-Эмерик62'
|(4:1) Сако Фалае82'
Лопес Пау•Мбемба Шансель•Жиго Самуэль84' (Меите Бамо (84') •Балерди Леонардо•Сарр Исмаила•Мерлен Кентен64' (Гуйе Папе (64') •Кондогбия Жоффрей64' (Гарсия Улиссес (64') •Верету Жордан81' (Онана Жан (81') •Арит Амин• 65'Ндиайе Ильман81' (Унаи Аззедин (81') •Обамеянг Пьер-Эмерик 32'
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Куяте Кики• 86'Модибо Саньян• 75'Шотар Жорис70' (Фаяд Халил (70') •Хефти Сильван 49'70' (Адамс Акор (70') •Ферри Жордан•Саванье Тежи71' (Леруа Лео (71') •Силла Иссиага• 32'Норден Арно78' (Карамо Янн (78') •Аль-Тамари Мусса78' (Кулибали Танги (78')
25 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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