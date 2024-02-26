Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» разгромил «Монпелье», добыв первую победу с начала зимы

26 Февраля 2024 • 00:42 Комментировать
Марсель
4:1
Монпелье
окончен

«Марсель» в воскресенье принимал «Монпелье» в матче 23-го тура Лиги 1 и прервал шестиматчевую серию без побед. Уже на пятой минуте Самуэль Жиго плохо сыграл на перехвате подачи, и Мусса аль-Тамари головой поразил ворота. Жордан Ферри вскоре направил мяч в штангу. Только на 31-й минуте марсельцы отыгрались, это Ильман Ндиайе прицельно пробил. На 43-й минуте хозяева до верного разыграли мяч, и Пьер-Эмерик Обамеянг не мог промахнуться в пустой угол - 2:1. Иссиага Силла мог отличиться, но штанга помешала мячу оказаться в сетке.

После перерыва Ндиайе заработал пенальти, а Обамеянг его реализовал. В концовке мяч срикошетил в ворота гостей от Фалае Сако - 4:1.

«Марсель» закрепился на девятом месте, противник - 15-й.

Протокол игры  
Марсель4:1Монпелье
  5'Аль-Тамари Мусса (0:1)
(1:1) Ндиайе Ильман31'  
(2:1) Обамеянг Пьер-Эмерик43'  
(3:1) Обамеянг Пьер-Эмерик62'  
(4:1) Сако Фалае82'  
Лопес ПауМбемба ШансельЖиго Самуэль 84' (Меите Бамо ( 84') Балерди ЛеонардоСарр ИсмаилаМерлен Кентен 64' (Гуйе Папе ( 64') Кондогбия Жоффрей 64' (Гарсия Улиссес ( 64') Верету Жордан 81' (Онана Жан ( 81') Арит Амин  65'Ндиайе Ильман 81' (Унаи Аззедин ( 81') Обамеянг Пьер-Эмерик  32'
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонЛуис Энрике IКорреа ХоакинМумбанья Фарис
Лекомт БенжаменСако ФалаеКуяте Кики  86'Модибо Саньян  75'Шотар Жорис 70' (Фаяд Халил ( 70') Хефти Сильван  49' 70' (Адамс Акор ( 70') Ферри ЖорданСаванье Тежи 71' (Леруа Лео ( 71') Силла Иссиага  32'Норден Арно 78' (Карамо Янн ( 78') Аль-Тамари Мусса 78' (Кулибали Танги ( 78')
Запасные: Минкарелли Дэвин ЛукасТшато ЭнзоДелайе СашаБерто Димитри
25 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Монпелье

Новости по матчу

24 Февраля
14:25
Ставка и прогноз на матч Марсель — Монпелье чемпионата Франции — 25 февраля 2024
20 Февраля
21:50
Президент «Марселя» высказался об отставке Гаттузо
14:15
«Марсель» объявил об отставке Гаттузо
19 Февраля
17:21
Пау Лопес: «Мы не достойны носить форму «Марселя»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Реал» хочет вернуть двух звёзд «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена «Бавария» приняла решение по Моуринью Де Брёйне принял решение по своему будущему Клопп принял решение по будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» продолжает платить Месси «Бавария» поставила ультиматум Тухелю
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Тулуза Тулуза
Лилль Лилль
3
1
3.95 3.65 1.84
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Клермон Клермон
0
0
1.44 4.30 7.20
Видео
Окончен
Гавр Гавр
Реймс Реймс
1
2
3.30 3.30 2.17
Видео
340 мин
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
1
1
1.50 4.50 5.60
Видео
Окончен
Марсель Марсель
Монпелье Монпелье
4
1
1.51 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
00:42 · Франция. Лига 1
«Марсель» разгромил «Монпелье», добыв первую победу с начала зимы
25 Февраля
23:04 · Франция. Лига 1
Энрике: Настанет момент, когда нам придётся играть без Мбаппе
22:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию до 19 матчей
21:09 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» только на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ренном» 1
19:05 · Франция. Лига 1
«Ницца» не смогла забить «Клермону», «Реймс» и «Тулуза» победили
18:35 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Ренн»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:24 · Франция. Лига 1
​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Ренна»
17:01 · Франция. Лига 1
«Монако» вырвал победу в голевой перестрелке с «Лансом»
15:50 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, когда Мбаппе решил переходить в «Реал»
15:32 · Испания. Ла Лига
​«Реал» работает над двумя громкими трансферами
14:37 · Франция. Лига 1
«Ланс» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
14:20 · Франция. Лига 1
Головин – в основе «Монако» на матч с «Лансом»
13:11 · Франция. Лига 1
Каррера: «Было бы очень интересно посмотреть на игру Головина в Серии А»
12:54 · Франция. Лига 1
«Мои мысли с тобой»: Мбаппе поддержал футболиста «Бордо»
12:01 · Испания. Ла Лига
Вальдано - Мбаппе: «В «Реале» платят не деньгами, а славой»
Все новости
Рекомендуем