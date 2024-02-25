«Ницца» не смогла забить «Клермону», «Реймс» и «Тулуза» победили

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 23-го тура.

«Ницца» доминировала в игре с «Клермоном», но забить аутсайдеру не смогла. Более того у гостей Шамар Николсон не реализовал пенальти. Итог 0:0.

«Гавр» с «Реймсом» бились за очки до конца, при этом у гостей было удаление на 67-й минуте. Но перед финальным свистком они вырвали победу с пенальти - 1:2. Далер Кузяев не играл из-за дисквалификации.

«Тулуза» проиграла первый тайм «Лиллю», но после перерыва забила трижды - 3:1.