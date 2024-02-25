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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» не смогла забить «Клермону», «Реймс» и «Тулуза» победили

25 Февраля 2024 • 19:05 Комментировать
Тулуза
3:1
Лилль

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 23-го тура.

«Ницца» доминировала в игре с «Клермоном», но забить аутсайдеру не смогла. Более того у гостей Шамар Николсон не реализовал пенальти. Итог 0:0.

«Гавр» с «Реймсом» бились за очки до конца, при этом у гостей было удаление на 67-й минуте. Но перед финальным свистком они вырвали победу с пенальти - 1:2. Далер Кузяев не играл из-за дисквалификации.

«Тулуза» проиграла первый тайм «Лиллю», но после перерыва забила трижды - 3:1.

Протокол игры  
Тулуза3:1Лилль
  45'Харальдссон Хакон-Арнар (0:1)
(1:1) Мависса Кристиан49'  
(2:1) Сьерро Венсан60'  
(3:1) Даллинга Тийс67'  
Рестес ГийомКебен КевинКоста ЛоганНиколайсен РасмусКаманзи УорренМависса КристианКассерес Кристиан 73' (Спирингс Стейн ( 73') Шмидт Никлас 46' (Сьерро Венсан ( 46'  70') Магри Франк  34' 84' (Доннум Арон ( 84') Хелаберт Сесар 46' (Гбоо Янн ( 46') Бабика Шави 46' (Даллинга Тийс ( 46')
Запасные: Домингес АлексСиссоко Ибрагим IАрадж ИльСуасо Габриэль
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро ЛениРибейро Александро 83' (Диаките Бафоде ( 83') Гудмундссон ГабриэльБенталеб НабильХаральдссон Хакон-Арнар 83' (Trevis Dago ( 83') Языджи Юсуф 63' (Жегрова Эдон ( 63') Гомес АнхельУна АдамДэвид Джонатан
Запасные: Якубех АдамМалуда АаронМанноне ВитоМирамон ИгнасиоБуадди Айюб
25 февраля. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры 
Ницца0:0Клермон
Булка Марцин  Лотомба Жордан   73' (Лаборд Гаэтан (   73' Тодибо Жан-Клер  Данте Бонфим   45'  Бар Мельвен  Тюрам Кефрен   8'  Будауи Хишем   61' (Росарио Пабло (   61' Клод-Морис Алексис   82' (Ндайишимийе Юссуф (   82' Чо Мохамед-Али   73' (Розье Валентен (   73' Гессан Эванн  Бога Жереми   61' (Моффи Теремас (   61')
Запасные: Перро Ромен  Дюпе Максим  Лоше Том  Бальде Алиу
Диао Мори  Пельмар Анди  Матсима Крислен  Ожье Флоран  Вивальдо Боргес до Сантос Нето  Гоналон Максим   30'   46' (Кейта Хабиб (   46' Гастьен Йоан   73' (Андрич Комнен (   73' Бутубба Биляль   82' (Конате Шейк (   82' Чам Мухаммед  Аллевина Джим   61' (Виржинюс Алан (   61' Николсон Шамар   73' (Маньен Йоанн (   73')
Запасные: Армугом Йоэль  Жаке Джереми  Зеффан Мехди  Ндиайе Массамба
 25 февраля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры 
Гавр1:2Реймс
  64' Дарами Мохаммед (0:1)
(1:1) Туре Абдулайе 74'  
  90' Дарами Мохаммед (1:2)
Горжелен Матьё   90'  Санганте Аруна   90'  Юте-Кинкуэ Этьенн  Льорис Готье  Опери Кристофер  Него Лоик   76' (Касимир Хосуэ (   76' Туре Абдулайе  Кечта Яссин  Айю Андре  Байо Мохамед   85' (Нгура Стив (   85' Сабби Эммануэль
Запасные: Грандсир Самуэль  Эль-Хаджам Уалид  Эбоног Саймон  Сальмье Йоанн  Джуджу Антуан  Арнье Поль  Конфес Алуа
Диуф Йеванн  Фоке Томас   25'   66'  Агбаду Эммануэль  Абдельамид Юнис  Де Смет Тибо   73'  Манетси Маршал  Теума Тедди   63' (Дарами Мохаммед (   63' Ито Дзюня  Хадра Реда   70' (Куду Теренс (   70' Накамура Кейто   63' (Ричардсон Амир (   63' Дьяките Умар   80' (Атангана-Эдоа Валентин (   80')
Запасные: Акиеме Серхио  Ольеро Александр  Стамбули Бенжамен  Диакон Мамаду  Пруше Киллиан
 25 февраля. Стадион "Осеан" (Гавр).

 

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Ставка и прогноз на матч Тулуза — Лилль чемпионата Франции — 25 февраля 2024
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