«Ницца» не смогла забить «Клермону», «Реймс» и «Тулуза» победили

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 23-го тура.
«Ницца» доминировала в игре с «Клермоном», но забить аутсайдеру не смогла. Более того у гостей Шамар Николсон не реализовал пенальти. Итог 0:0.
«Гавр» с «Реймсом» бились за очки до конца, при этом у гостей было удаление на 67-й минуте. Но перед финальным свистком они вырвали победу с пенальти - 1:2. Далер Кузяев не играл из-за дисквалификации.
«Тулуза» проиграла первый тайм «Лиллю», но после перерыва забила трижды - 3:1.
Протокол игры
|45'Харальдссон Хакон-Арнар (0:1)
|(1:1) Мависса Кристиан49'
|(2:1) Сьерро Венсан60'
|(3:1) Даллинга Тийс67'
Рестес Гийом•Кебен Кевин•Коста Логан•Николайсен Расмус•Каманзи Уоррен•Мависса Кристиан•Кассерес Кристиан73' (Спирингс Стейн (73') •Шмидт Никлас46' (Сьерро Венсан (46') • 70'Магри Франк 34'84' (Доннум Арон (84') •Хелаберт Сесар46' (Гбоо Янн (46') •Бабика Шави46' (Даллинга Тийс (46')
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени•Рибейро Александро83' (Диаките Бафоде (83') •Гудмундссон Габриэль•Бенталеб Набиль•Харальдссон Хакон-Арнар83' (Trevis Dago (83') •Языджи Юсуф63' (Жегрова Эдон (63') •Гомес Анхель•Уна Адам•Дэвид Джонатан
25 февраля. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры
Булка Марцин • Лотомба Жордан 73' ( Лаборд Гаэтан ( 73') • Тодибо Жан-Клер • Данте Бонфим • 45'Бар Мельвен • Тюрам Кефрен • 8'Будауи Хишем 61' ( Росарио Пабло ( 61') • Клод-Морис Алексис 82' ( Ндайишимийе Юссуф ( 82') • Чо Мохамед-Али 73' ( Розье Валентен ( 73') • Гессан Эванн • Бога Жереми 61' ( Моффи Теремас ( 61')
Запасные: Перро Ромен • Дюпе Максим • Лоше Том • Бальде Алиу
Диао Мори • Пельмар Анди • Матсима Крислен • Ожье Флоран • Вивальдо Боргес до Сантос Нето • Гоналон Максим 30' 46' ( Кейта Хабиб ( 46') • Гастьен Йоан 73' ( Андрич Комнен ( 73') • Бутубба Биляль 82' ( Конате Шейк ( 82') • Чам Мухаммед • Аллевина Джим 61' ( Виржинюс Алан ( 61') • Николсон Шамар 73' ( Маньен Йоанн ( 73')
Запасные: Армугом Йоэль • Жаке Джереми • Зеффан Мехди • Ндиайе Массамба
25 февраля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры
|64' Дарами Мохаммед (0:1)
|(1:1) Туре Абдулайе 74'
|90' Дарами Мохаммед (1:2)
Горжелен Матьё • 90'Санганте Аруна • 90'Юте-Кинкуэ Этьенн • Льорис Готье • Опери Кристофер • Него Лоик 76' ( Касимир Хосуэ ( 76') • Туре Абдулайе • Кечта Яссин • Айю Андре • Байо Мохамед 85' ( Нгура Стив ( 85') • Сабби Эммануэль
Запасные: Грандсир Самуэль • Эль-Хаджам Уалид • Эбоног Саймон • Сальмье Йоанн • Джуджу Антуан • Арнье Поль • Конфес Алуа
Диуф Йеванн • Фоке Томас 25' • 66'Агбаду Эммануэль • Абдельамид Юнис • Де Смет Тибо • 73'Манетси Маршал • Теума Тедди 63' ( Дарами Мохаммед ( 63') • Ито Дзюня • Хадра Реда 70' ( Куду Теренс ( 70') • Накамура Кейто 63' ( Ричардсон Амир ( 63') • Дьяките Умар 80' ( Атангана-Эдоа Валентин ( 80')
Запасные: Акиеме Серхио • Ольеро Александр • Стамбули Бенжамен • Диакон Мамаду • Пруше Киллиан
25 февраля. Стадион "Осеан" (Гавр).
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