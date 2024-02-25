«Монако» вырвал победу в голевой перестрелке с «Лансом»

Конкуренты в борьбе за высокие места, «Ланс» и «Монако», порадовали болельщиков атакующим футболом в 23-м туре Лиги 1. Виссам Бен-Йеддер получил пас на ход, оказался сам перед воротами и пробил в ногу голкиперу. Фоларин Балогун получил мяч со своей половины поля, избавился от опеки и с острого угла умудрился открыть счет. Бен-Йеддер с правого края штрафной попал в ближнюю штангу, Такуми Минамино с острого угла добавил мяч в сетку, а голкипер здесь грубо ошибся - 0:2. Тут же грубая ошибка защитника гостей, и Элю Вахи в ближнем бою был удачливее вратаря. Нампали Менди выдал чудо-пас Вахи, который без помех пробил в голкипера.

После перерыва Энди Диуф расстреливал ворота, а мяч от ноги защитника полетел в штангу. Бен-Йеддер с передачи Александра Головина забил еще раз, но из положения вне игры. Вахи от лицевой линии сыграл под удар Уэсли Саиду, который со второй попытки забил - 2:2. Тут же пенальти в другие ворота, и Балогун не смог переиграть кипера, нет гола. На 90-й минуте Минамино сделал все сам, прорвался к штрафной и поразил дальний верхний угол - 2:3.

«Монако» вышел на третье место, соперник - шестой.