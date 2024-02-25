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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» вырвал победу в голевой перестрелке с «Лансом»

25 Февраля 2024 • 17:01 Комментировать
Ланс
2:3
Монако
окончен

Конкуренты в борьбе за высокие места, «Ланс» и «Монако», порадовали болельщиков атакующим футболом в 23-м туре Лиги 1. Виссам Бен-Йеддер получил пас на ход, оказался сам перед воротами и пробил в ногу голкиперу. Фоларин Балогун получил мяч со своей половины поля, избавился от опеки и с острого угла умудрился открыть счет. Бен-Йеддер с правого края штрафной попал в ближнюю штангу, Такуми Минамино с острого угла добавил мяч в сетку, а голкипер здесь грубо ошибся - 0:2. Тут же грубая ошибка защитника гостей, и Элю Вахи в ближнем бою был удачливее вратаря. Нампали Менди выдал чудо-пас Вахи, который без помех пробил в голкипера.

После перерыва Энди Диуф расстреливал ворота, а мяч от ноги защитника полетел в штангу. Бен-Йеддер с передачи Александра Головина забил еще раз, но из положения вне игры. Вахи от лицевой линии сыграл под удар Уэсли Саиду, который со второй попытки забил - 2:2. Тут же пенальти в другие ворота, и Балогун не смог переиграть кипера, нет гола. На 90-й минуте Минамино сделал все сам, прорвался к штрафной и поразил дальний верхний угол - 2:3.

«Монако» вышел на третье место, соперник - шестой.

Протокол игры  
Ланс2:3Монако
  19'Балогун Фоларин (0:1)
  30'Минамино Такуми (0:2)
(1:2) Вахи Элю31'  
(2:2) Саид Уэсли77'  
  90'Минамино Такуми (2:3)
Самба Брис  82'Гради Жонатан 46' (Сотока Флориан ( 46') Дансо КевинМедина Факундо  45'Агилар Рубен  90'Чавес Джоаннер 24' (Франковски Пшемыслав ( 24') Диуф Энди 71' (Эль-Айнауи Нейл ( 71') Менди Нампали  65'Томассон Адриен  53' 70' (Саид Уэсли ( 70') Коста Давид 88' (Сишуба Аянда ( 88') Вахи Элю  90'
Запасные: Хусанов АбдукодирАбдул-Самед СалисФюльжени АнжелоЛека Жан-Луи
Маецки Радослав  90'Синго ВилфредМарипан ГильермоСалису МохаммедУаттара Кассум  25' 63' (Диоп Эден ( 63'  90') Минамино ТакумиЗакария ДенисФофана ЮссуфГоловин АлександрБен-Йеддер Виссам 71' (Бен Сехир Элиссе ( 71') Балогун Фоларин 90' (Магасса Сунгуту ( 90')
Запасные: Мишель ЛюкаВалме РичиКён ФилиппПлатре ОрельенКулибали МамадуMayssam Benama
25 февраля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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