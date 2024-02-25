Головин – в основе «Монако» на матч с «Лансом»

В воскресенье «Монако» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Ланса». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт игру с первых минут.

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит так: Маецки, Салису, Марипан, Синго, Уаттара, Фофана, Закария, Минамино, Головин, Балогун, Бен-Йеддер.

Матч между «Лансом» и «Монако» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2023/2024 Александр Головин провёл 21 матч. В них россиянин записал на свой счёт шесть голов и четыре голевых паса на партнёров.