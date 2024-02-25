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Каррера: «Было бы очень интересно посмотреть на игру Головина в Серии А»

25 Февраля 2024 • 13:11 Комментировать
Ланс
...
Монако
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Через 0 ч. 43 мин.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы выступать за лучшие итальянские клубы.

«Было бы очень интересно посмотреть на игру Головина в Серии А. На мой взгляд, он успешно заиграет в ведущих клубах Серии А, если такой переход состоится», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Головин провёл в составе «Монако» 21 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт российского полузащитника с монегасками рассчитан до конца июня 2026 года.

Отметим, что за «Монако» Головин выступает с 2018 года, ранее он защищал цвета московского ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
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