Головин - в заявке «Монако» на игру с «Лансом»

Тренерский штаб «Монако» сформировал заявку команды на предстоящий матч 23-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Как сообщила клубная пресс-служба, российский полузащитник Александр Головин включен в данный список.

Встреча между «Лансом» и «Монако» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало противостояния запланировано в 15:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка хозяева с 36 набранными баллами занимают шестое место в турнирной таблице. «Монако», в свою очередь, имеет на своем счету 38 очков. Монегаски находятся на пятой позиции.