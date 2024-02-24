«Нант» переиграл «Лорьян» в битве аутсайдеров

«Лорьян» и «Нант» боролись за право отдалиться от зоны стыковых матчей. Хозяева после трёх побед подряд сыграли неважно и нанесли только два удара по воротам. На 49-й минуте «Нант» реализовал свой шанс, это Жан-Шарль Кастеллето здорово пробил с лета.
«Нант» делит 11-е место после победы, соперник остался в «оранжевой зоне» таблицы.
Протокол игры
|49'Кастеллетто Жан-Шарль (0:1)
Мвого Ивон•Аджей Натаниэль•Лапорт Жульен•Туре Сулейман•Кацерис Панос83' (Калюлю Гедеон (83') •Ле Бри Тео64' (Тосин Айегун (64') •Абергель Лоран•Луза Имран64' (Йонгва Дарлин (64') •Кари Айман64' (Бамба Дьенг (64') •Понсо Жульен•Бамба Мохаммед76' (Крупи Эли Джуниор (76')
Лафон Альбан•Кёмерт Эрай•Паллуа Николя• 69'Зезе Натан•Кастеллетто Жан-Шарль68' (Траоре Бени (68') •Коцца Николя83' (Дюверн Жан-Кевин (83') •Саймон Мозес68' (Коко Маркус (68') •Дуглас Гомес 67'74' (Мутуссами Самуэль (74') •Чиривелья Педро•Сиссоко Мусса•Мохамед Мостафа46' (Кадевере Тино (46')
Запасные: Бутсингхам Уго•Аблин Маттис•Молле Флоран•Дескамп Реми
24 февраля. Стадион "Стад де Мустуар".
Бан пользователя