«Нант» переиграл «Лорьян» в битве аутсайдеров

«Лорьян» и «Нант» боролись за право отдалиться от зоны стыковых матчей. Хозяева после трёх побед подряд сыграли неважно и нанесли только два удара по воротам. На 49-й минуте «Нант» реализовал свой шанс, это Жан-Шарль Кастеллето здорово пробил с лета.

«Нант» делит 11-е место после победы, соперник остался в «оранжевой зоне» таблицы.