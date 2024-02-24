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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» переиграл «Лорьян» в битве аутсайдеров

24 Февраля 2024 • 20:57 Комментировать
Лорьян
0:1
Нант
окончен

«Лорьян» и «Нант» боролись за право отдалиться от зоны стыковых матчей. Хозяева после трёх побед подряд сыграли неважно и нанесли только два удара по воротам. На 49-й минуте «Нант» реализовал свой шанс, это Жан-Шарль Кастеллето здорово пробил с лета.

«Нант» делит 11-е место после победы, соперник остался в «оранжевой зоне» таблицы.

Протокол игры  
Лорьян0:1Нант
  49'Кастеллетто Жан-Шарль (0:1)
Мвого ИвонАджей НатаниэльЛапорт ЖульенТуре СулейманКацерис Панос 83' (Калюлю Гедеон ( 83') Ле Бри Тео 64' (Тосин Айегун ( 64') Абергель ЛоранЛуза Имран 64' (Йонгва Дарлин ( 64') Кари Айман 64' (Бамба Дьенг ( 64') Понсо ЖульенБамба Мохаммед 76' (Крупи Эли Джуниор ( 76')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГомис АльфредМенди Формоз IIIМакенго Жан-Виктор
Лафон АльбанКёмерт ЭрайПаллуа Николя  69'Зезе НатанКастеллетто Жан-Шарль 68' (Траоре Бени ( 68') Коцца Николя 83' (Дюверн Жан-Кевин ( 83') Саймон Мозес 68' (Коко Маркус ( 68') Дуглас Гомес  67' 74' (Мутуссами Самуэль ( 74') Чиривелья ПедроСиссоко МуссаМохамед Мостафа 46' (Кадевере Тино ( 46')
Запасные: Бутсингхам УгоАблин МаттисМолле ФлоранДескамп Реми
24 февраля. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Лорьян Нант

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