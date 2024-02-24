​Пока Бурижо забивал три гола «Милану», его дом ограбили

Бенжамен Бурижо стал главным героем матча «Ренна» против «Милана», 30-летний полузащитник забил три мяча итальянскому гранду. Но, пока он вершил подвиги на футбольном поле, его жилище оставалось без присмотра - и этим воспользовались злоумышленники.

Вернувшись домой, Бурижо обнаружил, что в его доме побывали посторонние, которые, понятное дело, покинули жилье не с пустыми руками. Точная сумма ущерба не сообщается. Сейчас преступников активно ищет французская полиция, ну а Бурижо готовится к следующему матчу своего клуба - против столичного «ПСЖ» в рамках чемпионата Лиги 1.