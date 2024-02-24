«Лион» обыграл четвёртого соперника подряд

Месяц назад «Мец» и «Лион» имели в активе по 16 очков и боролись за выживание, но «ткачи» резко начали побеждать и сегодня продлили серию до четырех успешных поединков. В дебюте Гифт Орбан грубо ошибся, а Жорж Микаутадзе сходу отправил мяч в сетку. Орель Мангаля минимально промахнулся при ударе головой. В похожей ситуации Шейк Сабали бил головой, но совсем уж неточно. Лишь перед уходом команд на перерыв Александр Ляказетт метко и результативно пробил - 1:1. На 60-й минуте голкипер хозяев среагировал на угрозу от Максанса Какере, а Саид Бенрахма добавил мяч в сетку - 1:2.

«Лион» выиграл в четвертый раз подряд и идет 10-м, соперник - предпоследний.