«Лион» обыграл четвёртого соперника подряд

Месяц назад «Мец» и «Лион» имели в активе по 16 очков и боролись за выживание, но «ткачи» резко начали побеждать и сегодня продлили серию до четырех успешных поединков. В дебюте Гифт Орбан грубо ошибся, а Жорж Микаутадзе сходу отправил мяч в сетку. Орель Мангаля минимально промахнулся при ударе головой. В похожей ситуации Шейк Сабали бил головой, но совсем уж неточно. Лишь перед уходом команд на перерыв Александр Ляказетт метко и результативно пробил - 1:1. На 60-й минуте голкипер хозяев среагировал на угрозу от Максанса Какере, а Саид Бенрахма добавил мяч в сетку - 1:2.
«Лион» выиграл в четвертый раз подряд и идет 10-м, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Микаутадзе Жорж13'
|45'Ляказетт Александр (1:1)
|60'Бенрахма Саид (1:2)
Укиджа Александр•Колин Максим•Эрей Кристоф•Сане Садибу•Юдоль Матьё•Асоро Йоэль76' (Сане Ибу (76') •Камара Ламин 81'82' (Н'Дюкюиди Жозеф (82') •Жан-Жак Данле•Сабали Шейх55' (Ван Ден Керкхоф Кевин (55') •Микаутадзе Жорж•Ламкель Зе Дидье76' (Атта Артур (76')
Запасные: Куао Коффи•Канде Фали•Ло Абабакар•Мбайе Малик•Диш Гийом
Лопеш Антони•Мата Клинтон• 73'О'Брайан Джек• 88'Чалета-Цар Дуе•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Какере Максанс90' (Акуоку Поль (90') •Матич Неманья•Мангаля Орель70' (Фофана Малик (70') •Нуама Эрнест70' (Шерки Райан (70') •Ляказетт Александр89' (Бальде Мама (89') •Орбан Гифт46' (Бенрахма Саид (46')
Запасные: Кумбеди Саэль•Адриэлсон•Перри Лукас•Ловрен Деян
23 февраля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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