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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» обыграл четвёртого соперника подряд

24 Февраля 2024 • 00:56 Комментировать
Мец
1:2
Лион
окончен

Месяц назад «Мец» и «Лион» имели в активе по 16 очков и боролись за выживание, но «ткачи» резко начали побеждать и сегодня продлили серию до четырех успешных поединков. В дебюте Гифт Орбан грубо ошибся, а Жорж Микаутадзе сходу отправил мяч в сетку. Орель Мангаля минимально промахнулся при ударе головой. В похожей ситуации Шейк Сабали бил головой, но совсем уж неточно. Лишь перед уходом команд на перерыв Александр Ляказетт метко и результативно пробил - 1:1. На 60-й минуте голкипер хозяев среагировал на угрозу от Максанса Какере, а Саид Бенрахма добавил мяч в сетку - 1:2.

«Лион» выиграл в четвертый раз подряд и идет 10-м, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Мец1:2Лион
(1:0) Микаутадзе Жорж13'  
  45'Ляказетт Александр (1:1)
  60'Бенрахма Саид (1:2)
Укиджа АлександрКолин МаксимЭрей КристофСане СадибуЮдоль МатьёАсоро Йоэль 76' (Сане Ибу ( 76') Камара Ламин  81' 82' (Н'Дюкюиди Жозеф ( 82') Жан-Жак ДанлеСабали Шейх 55' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 55') Микаутадзе ЖоржЛамкель Зе Дидье 76' (Атта Артур ( 76')
Запасные: Куао КоффиКанде ФалиЛо АбабакарМбайе МаликДиш Гийом
Лопеш АнтониМата Клинтон  73'О'Брайан Джек  88'Чалета-Цар ДуеМэйтленд-Найлс ЭйнслиКакере Максанс 90' (Акуоку Поль ( 90') Матич НеманьяМангаля Орель 70' (Фофана Малик ( 70') Нуама Эрнест 70' (Шерки Райан ( 70') Ляказетт Александр 89' (Бальде Мама ( 89') Орбан Гифт 46' (Бенрахма Саид ( 46')
Запасные: Кумбеди СаэльАдриэлсонПерри ЛукасЛоврен Деян
23 февраля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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