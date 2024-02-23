В Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Монако»

Экс-футболист «Монако» Жером Ротен заявил, что бизнесмены из Саудовской Аравии задумались о приобретении французского клуба.

По словам Ротена, накануне князь Альбер II заявил, что саудовцы, близкие к правящей семье в этой стране, обсуждали с ним возможную покупку клуба, передаёт издание RMC Sport.

На данный момент стороны ждут решения нынешнего владельца, российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Бизнесмен может продать клуб полностью, либо найдёт инвесторов.

Встреча Рыболовлева и князя запланирована на апрель этого года, тогда и станет известна более подробная информация.