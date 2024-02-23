Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Монако»

23 Февраля 2024 • 19:23 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
01.03 23:00

Экс-футболист «Монако» Жером Ротен заявил, что бизнесмены из Саудовской Аравии задумались о приобретении французского клуба.

По словам Ротена, накануне князь Альбер II заявил, что саудовцы, близкие к правящей семье в этой стране, обсуждали с ним возможную покупку клуба, передаёт издание RMC Sport.

На данный момент стороны ждут решения нынешнего владельца, российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Бизнесмен может продать клуб полностью, либо найдёт инвесторов.

Встреча Рыболовлева и князя запланирована на апрель этого года, тогда и станет известна более подробная информация.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Жером Ротен Лига 1 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНАКО ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Барселона» продолжает платить Месси Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу» ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро ​«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за звёздного форварда
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» подписал Мбаппе ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране
Спортивные новости
Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.02.24 в 23:00
Мец Мец
Лион Лион
3.90 3.50 1.89
Видео
24.02.24 в 19:00
Лорьян Лорьян
Нант Нант
2.43 3.30 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Февраля
19:23 · Франция. Лига 1
В Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Монако»
14:31 · Испания. Ла Лига
​Инсайдер Романо рассказал, сколько денег «Реал» заплатит Мбаппе
11:51 · Испания. Ла Лига
Чемпион UFC Топурия отреагировал на возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
22 Февраля
23:02 · Франция. Лига 1
У «Ренна» лишь одно поражение в 11 последних матчах, остальное – победы
19:16 · Франция. Лига 1
Сергеев: Кузяеву очень нравится во Франции
16:53 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Головин заиграет в любой европейской лиге»
14:07 · Испания. Ла Лига
Мбаппе хочет презентацию в «Реале» как у Роналду
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «ПСЖ» могут купить нападающего за 130 миллионов
21 Февраля
22:56 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» ждут возвращения Нуну Мендеша к ответному матчу с «Реал Сосьедадом»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер выбрал между Мбаппе и Холанном
21:20 · Франция. Лига 1
Каррера: Головину пора перейти в более сильный клуб
21:02 · Франция. Лига 1
Венцель: Кузяев может заинтересовать другие клубы Лиги 1
16:32 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе атаковали вопросами о «Реале»
16:25 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе заметили в Барселоне
16:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уступает лишь одной команде по общей сумме зарплат футболистов 2 слухи
Все новости
Рекомендуем