Кто станет победителем чемпионата Франции: оцениваем шансы команд

Французская Лига 1 продолжает радовать нас голами нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а также игрой российских полузащитников Александра Головина и Далера Кузяева. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, у кого наибольшие шансы на победу в текущем сезоне.

«Брест»

«Брест» демонстрирует потрясающие результаты по сравнению с прошлым сезоном, в котором команда заняла 14-е место. На данный момент подопечные Эрика Роя идут на второй позиции в турнирной таблице, сумев в 22 турах набрать 40 баллов. Однако отставание «Бреста» от лидирующего «ПСЖ» составляет уже 13 очков, поэтому вряд ли «красно-белых» можно всерьёз относить к фаворитам чемпионата.

Вероятность победы: 2%

«Монако»

Команда Ади Хюттера мощно ворвалась в новый сезон с победной серией и до девятого тура с переменным успехом находилась на самом верху турнирной таблицы, однако после этого всё пошло не так, как планировалось. Монегаски регулярно стали терять игроков из-за травм, а вместе с этим и упускать очки в играх с не самыми статусными соперниками. Сейчас «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1 и пока не считается претендентом на долгожданный трофей.

Вероятность победы: 5%

«Лилль»

У «Лилля» обратная ситуация. Команда крайне неудачно вошла в новый сезон, одержав всего две победы в шести встречах. Однако постепенно «боксеры» смогли выбраться из небольшого кризиса и сейчас демонстрируют неплохие результаты, но без потерь не обходится. Например, не так давно «Лилль» не смог обыграть «Монпелье», а ранее проиграл «Страсбургу».

Вероятность победы: 7%

«Ницца»

«Ницца» совершила приличный рывок не только в плане результатов, но и по качеству игры. Стоит сказать, что даже наставник «ПСЖ» Луис Энрике перед очным матчем с «Ниццей» хвалил «орлят» за дисциплину на поле. Новый сезон «Ницца» начала очень успешно, потерпев первое поражение только в 14-м туре. Однако в последнее время дела у команды идут не лучшим образом, ведь «Ницца» дважды уступила в матчах с «Лионом» и «Монако», а также не смогла одолеть «Брест».

Вероятность победы: 11%

«ПСЖ»

Конечно, в очередной раз главным претендентом на золотые медали французской Лиги 1 является «ПСЖ», ведь солидный отрыв от второго места в 13 баллов говорит сам за себя. Безусловно, до конца сезона ещё много времени, но растерять такой гандикап будет непросто. Стоит сказать, что за последние 11 сезонов «ПСЖ» только два раза отдавал чемпионство, но в этом году нет никаких предпосылок, что титул будет упущен.

Вероятность победы: 75%

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Дмитрий Миляев

