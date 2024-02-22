У «Ренна» лишь одно поражение в 11 последних матчах, остальное – победы

Французский «Ренн» вечером четверга достойно вылетел из Лиги Европы. Клуб проиграл «Милану» по сумме двух встреч - 3:5. В первой игре на «Сан-Сиро» гости из Франции с разгромом проиграли, 0:3, но спустя неделю дома одержали победу – 3:2, громко хлопнув дверью на пути из Лиги Европы.

Больше всего любителей статистики поразит тот факт, что в последних 11 матчах во всех турнирах «Ренн» проиграл всего лишь один раз – как раз во время своего недавнего выезда в Милан. В остальном у французского клуба стопроцентный результат – 10 побед. Вничью в последний раз «Ренн» играл ещё в прошлом году – 17 декабря.

«Милан» пропустил три мяча от «Ренна», но прошёл дальше