Сергеев: Кузяеву очень нравится во Франции

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о своём бывшем одноклубнике Далере Кузяеве, который прошлым летом перебрался во французский «Гавр».

«Встречались, когда он приезжал в сборную. Далеру все очень нравится, он регулярно играет, забивает, его признают игроком матча. Конечно, Далер доволен», — цитирует Сергеева «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 31-летний Кузяев принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

После 22 туров «Гавр» занимает 12-е место в Лиге 1, имея в своей копилке 24 набранных очка. Стоит отметить, что «Гавр» проводит первый сезон в элитном дивизионе после длительного перерыва.