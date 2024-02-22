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Чемпионат Франции. Лига 1

Сергеев: Кузяеву очень нравится во Франции

22 Февраля 2024 • 19:16 Комментировать
Гавр
...
Реймс
25.02 17:00

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о своём бывшем одноклубнике Далере Кузяеве, который прошлым летом перебрался во французский «Гавр».

«Встречались, когда он приезжал в сборную. Далеру все очень нравится, он регулярно играет, забивает, его признают игроком матча. Конечно, Далер доволен», — цитирует Сергеева «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 31-летний Кузяев принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

После 22 туров «Гавр» занимает 12-е место в Лиге 1, имея в своей копилке 24 набранных очка. Стоит отметить, что «Гавр» проводит первый сезон в элитном дивизионе после длительного перерыва.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Далер Кузяев Иван Сергеев ещё теги

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