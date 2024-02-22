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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис: «Головин заиграет в любой европейской лиге»

22 Февраля 2024 • 16:53 Комментировать
Ланс
...
Монако
25.02 15:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин способен себя проявить в любой европейском лиге.

«Думаю, сейчас Головин заиграет в любой европейской лиге. Италия, Германия, Испания, Англия. Другой вопрос, что в ту же АПЛ, возможно, не захотят сейчас приглашать игрока сборной России», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 21 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт российского футболиста с французским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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