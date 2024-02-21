В «ПСЖ» ждут возвращения Нуну Мендеша к ответному матчу с «Реал Сосьедадом»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш близок к возвращению в строй после тяжёлой травмы.

21-летний футболист не играет с апреля прошлого года. Недавно португалец приступил к тренировкам. Как сообщает Le Parisien, в среду Мендеш провёл очередное полноценное занятие в общей группе, его состояние не вызывает опасений. В «ПСЖ» надеются, что игрок будет доступен для участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада», который пройдёт 5 марта.

В первом поединке парижане взяли верх над оппонентами из Ла Лиги в родных стенах – 2:0.

Нуну Мендеш принадлежит «ПСЖ» с лета 2022 года.