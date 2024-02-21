Каррера: Головину пора перейти в более сильный клуб

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о лучшем российском игроке, выступающем за рубежом.

«Головин – лучший российский футболист в Европе прямо сейчас. Возможно, ему пора уже сделать следующий шаг и перейти в более сильный клуб. Он уже готов к этому», — приводит слова Карреры Metaratings.

По мнению итальянского специалиста, Головин смог бы заиграть в любой топовой европейской лиге.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых забил шесть мячей и стал автором четырех ассистов.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.