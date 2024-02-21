Венцель: Кузяев может заинтересовать другие клубы Лиги 1

Экс-голкипер «Гавра» Александр Венцель поделился комментарием о будущем российского хавбека Далера Кузяева, выступающего за «небесных».

«Далер, как правило, в стартовом составе — это отлично. Он вполне может заинтересовать другие клубы, которые занимают более высокие места. Почему нет? Во Франции интересный футбол», — приводит слова Венцеля портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 22 туров «Гавр» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка.