​«ПСЖ» недоволен двумя игроками, но не продаст их

В «ПСЖ» недовольны тем, как в нынешнем сезоне себя показывают два летних новичка – нападающие Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло-Муани. В то же время, если верить информации Le Parisien, парижане не намерены расставаться с этими игроками. Дело в том, что при выставлении Рамуша и Коло-Муани на трансфер «ПСЖ» признает свои провалы при процессе подбора игроков. Очевидно, в клубе переживают за репутацию.

22-летний Рамуш в 25 матчах сезона забил семи голов. 25-летний Коло-Муани, в свою очередь, забил двенадцать голов в 30 играх.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 25 февраля, - против «Ренна» на своём поле. На текущий момент команда Луиса Энрике уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.