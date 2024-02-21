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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» недоволен двумя игроками, но не продаст их

21 Февраля 2024 • 15:52 Комментировать

В «ПСЖ» недовольны тем, как в нынешнем сезоне себя показывают два летних новичка – нападающие Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло-Муани. В то же время, если верить информации Le Parisien, парижане не намерены расставаться с этими игроками. Дело в том, что при выставлении Рамуша и Коло-Муани на трансфер «ПСЖ» признает свои провалы при процессе подбора игроков. Очевидно, в клубе переживают за репутацию.

22-летний Рамуш в 25 матчах сезона забил семи голов. 25-летний Коло-Муани, в свою очередь, забил двенадцать голов в 30 играх.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 25 февраля, - против «Ренна» на своём поле. На текущий момент команда Луиса Энрике уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гонсалу Рамуш Рандаль Коло-Муани ещё теги
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