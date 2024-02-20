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Президент «Марселя» высказался об отставке Гаттузо

20 Февраля 2024 • 21:50 Комментировать
Марсель
...
Монпелье
25.02 22:45

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал увольнение Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера.

Итальянский специалист был отправлен в отставку вскоре после проигранного матча против «Бреста» (0:1). 46-летний рулевой возглавлял «Марсель» с сентября прошлого года.

«Мы благодарны Гаттузо за проделанную работу. Он хороший человек, и он пришёл в наш клуб в трудное время. Я беру на себя долю ответственности за сложившуюся ситуацию», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Лонгории.

На момент ухода Дженнаро Гаттузо «Марсель» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1 с 30 набранными очками после 22 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
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