Новым главным тренером «Марселя» стал Жан-Луи Гассе. Клуб объявил о подписании контракта с 70-летним специалистов без каких-либо подробностей – даже срок трудового соглашения пока не раскрывается.

Последним местом Жана-Луи Гассе была сборная Кот-д’Ивуара. По ходу Кубка Африки специалист ушёл в отставку, после чего «слоны» чудом вышли из группы и в итоге выиграли домашний турнир.

Ближайший матч «Марсель» проведёт 22 февраля – против «Шахтёра» на своём поле в Лиге Европы. Это будет ответная игра стыкового раунда, первая завершилась со счётом 2:2.

Ранее в прессе сообщалось, что Гассе является для «Марселя» временным вариантом. Клуб якобы хочет пригласить Кристофа Галтье.