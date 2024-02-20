Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Марселя». Об этом сообщает официальный сайт клуба. 46-летний Гаттузо возглавлял команду с сентября прошлого года.

Напомним, ранее известный инсайдер Фабрицио Романо уже сообщал о том, что французский коллектив принял решение расстаться со своим тренером.

После 22 туров «Марсель» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков.

В следующем туре «Марсель» встретится на своем поле с «Монпелье». Игра пройдет 25 февраля. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.