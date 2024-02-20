Топ-клубы интересуются воспитанником «Манчестер Юнайтед»

Центральный полузащитник «Лилля» Анхель Гомес, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в услугах англичанина заинтересованы европейские клубы, названия которых пока не афишируются.

В нынешнем сезоне на счету Анхеля два гола и пять результативных передач. Его трудовое соглашение с «Лиллем» рассчитано до лета следующего года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Гомеса в 20 миллионов евро.