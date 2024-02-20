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Топ-клубы интересуются воспитанником «Манчестер Юнайтед»

20 Февраля 2024 • 12:06 Комментировать

Центральный полузащитник «Лилля» Анхель Гомес, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в услугах англичанина заинтересованы европейские клубы, названия которых пока не афишируются.

В нынешнем сезоне на счету Анхеля два гола и пять результативных передач. Его трудовое соглашение с «Лиллем» рассчитано до лета следующего года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Гомеса в 20 миллионов евро.

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