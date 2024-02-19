Неймару понравилась критика в адрес Мбаппе

Бывший игрок «ПСЖ» Неймар поставил в социальных сетях «лайк» публикации с критикой в адрес форварда Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» собрал вместе лучших игроков и имел лучшую команду на планете. Затем эго некоего француза начало разрушать атмосферу. Мбаппе чувствовал себя некомфортно, поскольку большая часть команды говорила на испанском, и он угрожал уйти. Чтобы не потерять свою драгоценность, «ПСЖ» начал продавать тех, кто не нравится Мбаппе, привлекая французов, которых он хотел видеть. Когда клуб исполнил все пожелания, Мбаппе сообщил, что в конце сезона уйдёт бесплатно», - говорилось в публикации.

Неймар, судя по всему, разделяет мнение автора, о чём говорит его «лайк».

Ожидается, что летом Килиан Мбаппе станет футболистом мадридского «Реала».

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