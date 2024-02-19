Пау Лопес: «Мы не достойны носить форму «Марселя»

Голкипер французского «Марселя» Пау Лопес дал комментарий после поражения от «Бреста» (0:1) в 22-м туре Лиги 1.

По мнению вратаря, игроки команды сами виноваты в неудачных результатах клуба в нынешнем сезоне.

«Мы не заслуживаем права носить футболки «Марселя». Все кончено. Больше никаких оправданий, довольно» – приводит слова футболиста издание RMC Sport.

Стоит отметить, что «Марсель» не побеждает в последних семи матчах. Примечательно, что четыре из них закончились вничью.

22 февраля команде предстоит вторая встреча с украинским «Шахтёром» в рамках Лиги Европы, а 25-го она сыграет с «Монпелье» в чемпионате Франции.