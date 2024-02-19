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Чемпионат Франции. Лига 1

Пау Лопес: «Мы не достойны носить форму «Марселя»

19 Февраля 2024 • 17:21 Комментировать
Марсель
...
Монпелье
25.02 22:45

Голкипер французского «Марселя» Пау Лопес дал комментарий после поражения от «Бреста» (0:1) в 22-м туре Лиги 1.

По мнению вратаря, игроки команды сами виноваты в неудачных результатах клуба в нынешнем сезоне.

«Мы не заслуживаем права носить футболки «Марселя». Все кончено. Больше никаких оправданий, довольно» – приводит слова футболиста издание RMC Sport.

Стоит отметить, что «Марсель» не побеждает в последних семи матчах. Примечательно, что четыре из них закончились вничью.

22 февраля команде предстоит вторая встреча с украинским «Шахтёром» в рамках Лиги Европы, а 25-го она сыграет с «Монпелье» в чемпионате Франции.


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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Пау Лопес

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МАРСЕЛЬ МОНПЕЛЬЕ
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