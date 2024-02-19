​«Марсель» ведёт переговоры с опытным тренером

Поговаривают, что «Марсель» уже уведомил Дженнаро Гаттузо и его ассистентов об отставке. Произошло это после этого, как провансальцы в чемпионате Франции проиграли «Бресту» с минимальным счётом 0:1.

Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, в настоящий момент «Марсель» ведёт переговоры с Жаном-Луи Гассе. Именно 70-летнего специалиста планируют назначить провансальцы в ближайшее время.

Напомним, что зимой по ходу Кубка Африки Жан-Луи Гассе покинул пост рулевого сборной Кот-д’Ивуара. Континентальный форум «слоны» выиграли уже без этого тренера.

Ранее сообщалось, что Гассе является для «Марселя» временным вариантом. Клуб Лиги 1 планирует пригласить экс-рулевого «ПСЖ» Кристофа Галтье, ныне работающего в Катаре.