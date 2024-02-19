​«Марсель» хочет пригласить экс-тренера «ПСЖ»

В «Марселе» решились на смену главного тренера после поражения от «Бреста» со счётом 0:1. Появилась информация, что Дженнаро Гаттузо, работающего с командой с конца сентября, уже уведомили об отставке.

Как сообщает L’Equipe, «Марсель» хочет пригласить на тренерский мостик бывшего тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Провансальцы проявляли интерес к этому специалисту ещё в прошлом году, но тогда камнем преткновения становились обвинения тренера в расизме. В декабре эти обвинения были сняты.

В настоящий момент Галтье тренирует «Аль-Духаиль» в Катаре. Если переманить специалиста в ближайшее время не выйдет, то «Марсель» пригласит на временной основе Жана-Луи Гассе. Последний недавно покинул должность главного тренера сборной Кот-д’Ивуара прямо по ходу Кубка Африки.