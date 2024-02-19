​Азар: «Я не согласен с Роналду»

Известный в прошлом бельгийский футболист Эден Азар высказался о словах Криштиану Роналду. Ранее португалец заявил, что саудовская лига уже сейчас превосходит французскую.

«Я с ним не согласен. Я уверен, что если команда Лиги 1 будет играть против саудовской команды, она выиграет. Во Франции хороший уровень футбола – не такой, как могут подумать некоторые люди», - сказал Азар в программе Obi One.

Отметим, что Эден Азар в своё время выступал во Франции за «Лилль». Что касается Криштиану Роналду, то он за французские команды не играл. Сейчас португалец представляет «Аль-Наср».

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