Гаттузо уволен

Дженнаро Гаттузо был уволен с должности главного тренера «Марселя». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист и его штаб в понедельник были проинформированы о соответствующем решении правления провансальского клуба.

Гаттузо увольняют после поражения «Марселя» от «Бреста» (0:1) в календарном матче чемпионата Франции.

Дженнаро Гаттузо работал с «Марселем» с конца сентября. С тех пор команда провела 24 матча, в которых отпраздновала девять побед при восьми ничьих и семи поражениях.

Ближайший матч «Марсель» проведёт 22 февраля – против «Шахтёра» в Лиге Европы (первая игра стыкового раунда завершилась со счётом 2:2).