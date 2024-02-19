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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо уволен

19 Февраля 2024 • 14:09 Комментировать
Брест
1:0
Марсель

Дженнаро Гаттузо был уволен с должности главного тренера «Марселя». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист и его штаб в понедельник были проинформированы о соответствующем решении правления провансальского клуба.

Гаттузо увольняют после поражения «Марселя» от «Бреста» (0:1) в календарном матче чемпионата Франции.

Дженнаро Гаттузо работал с «Марселем» с конца сентября. С тех пор команда провела 24 матча, в которых отпраздновала девять побед при восьми ничьих и семи поражениях.  

Ближайший матч «Марсель» проведёт 22 февраля – против «Шахтёра» в Лиге Европы (первая игра стыкового раунда завершилась со счётом 2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
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