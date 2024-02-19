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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо грозит отставка

19 Февраля 2024 • 08:34 Комментировать

Боссы «Марселя» недовольны результатами команды под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно источнику, в провансальском клубе всерьез рассматривают вариант с увольнением итальянского специалиста. Под руководством Дженнаро команда показывает неудовлетворительные результаты – всего девять побед в 24 играх.

Гаттузо занял пост рулевого «Марселя» в сентябре прошлого года. Стороны подписали контракт до конца июня 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции провансальцы занимают лишь девятое место с 30 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо
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