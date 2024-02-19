«Марсель» впервые за 46 лет начал год с пяти матчей без побед в Лиге 1

Неудачи «Марселя» под руководством Дженнаро Гаттузо продолжаются.

В воскресном матче против «Бреста» команда итальянского экс-полузащитника осталась в большинстве на 60-й минуте, но всё же пропустила гол и проиграла – 0:1. По информации Opta, «Марсель» лишь в третий раз в истории начал календарный год с пяти подряд матчей без побед в Лиге 1. Предыдущий подобный случай датирован 1978 годом – на тот момент Гаттузо только появился на свет. Первую же аналогичную серию команда выдала в 1956 году.

«Марсель» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции с 30 набранными очками после 22 туров.