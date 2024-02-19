«Брест» в меньшинстве дожал «Марсель»

Второе место в турнирной таблице чемпионата Франции прямо какое-то заколдованное. В 22-м туре ни один претендент на звание главного преследователя «ПСЖ» не сместил «Ниццу» с этой строчки. Это почти коснулось и «Бреста», который доминировал в домашней встрече с «Марселем». Первый момент был создан на 31-й минуте, и его запорол Брендан Шардонне, не попавший в створ. Матиаш Перейра-Лаже едва не открыл счет, но здесь голкипер здорово среагировал. На 60-й минуте Стив Мунье некрасиво себя повел после фола и получил два «горчичника» подряд. «Брест» больше не атаковал большими силами, а соперник и не пытался вырвать победу. Более того, первый удар в створ у «Марселя» был нанесен на 88-й минуте. Сразу после этого контратака хозяев, и Пьерр Лис-Мелу в одиночку протащил мяч к воротам и забил - 1:0.

«Брест» все же стал вторым, соперник - девятый.