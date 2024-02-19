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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» в меньшинстве дожал «Марсель»

19 Февраля 2024 • 00:38 Комментировать
Брест
1:0
Марсель

Второе место в турнирной таблице чемпионата Франции прямо какое-то заколдованное. В 22-м туре ни один претендент на звание главного преследователя «ПСЖ» не сместил «Ниццу» с этой строчки. Это почти коснулось и «Бреста», который доминировал в домашней встрече с «Марселем». Первый момент был создан на 31-й минуте, и его запорол Брендан Шардонне, не попавший в створ. Матиаш Перейра-Лаже едва не открыл счет, но здесь голкипер здорово среагировал. На 60-й минуте Стив Мунье некрасиво себя повел после фола и получил два «горчичника» подряд. «Брест» больше не атаковал большими силами, а соперник и не пытался вырвать победу. Более того, первый удар в створ у «Марселя» был нанесен на 88-й минуте. Сразу после этого контратака хозяев, и Пьерр Лис-Мелу в одиночку протащил мяч к воротам и забил - 1:0.

«Брест» все же стал вторым, соперник - девятый.

Протокол игры  
Брест1:0Марсель
(1:0) Лис-Мелу Пьерр89'  
Кудерт ГрегуарЛала Кенни  12'Шардонне Брендан  35'Брассье ЛилианЛоко БрэдлиЛис-Мелу ПьеррМаньетти Уго 81' (Ле Кардинал Жюльен ( 81') Дель Кастильо Ромен 66' (Мартен Жонас ( 66') Думбия Камори 66' (Сатриано Мартин ( 66') Перейра-Лаже Матиаш 73' (Ле Дуарон Жереми ( 73') Мунье Стив  60'  60'
Запасные: Камблан АксельЛебо АдриенБраими БилальКартилье АнтоненМарийя Ян
Бланко РубенКлосс ЖонатанМбемба ШансельБалерди Леонардо  49'Гарсия УлиссесОнана Жан 90' (Корреа Хоакин ( 90') Унаи Аззедин 76' (Кондогбия Жоффрей ( 76') Арит Амин 76' (Луис Энрике I ( 76') Сарр Исмаила 61' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 61') Мумбанья ФарисНдиайе Ильман
Запасные: Мерлен КентенНгапандуэтнбу СимонМеите БамоСогло ЭмранСиди-Али Софьян
18 февраля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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