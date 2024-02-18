«Реймс» и «Ланс» забили по голу и набрали по очку

В 22-м туре Лиги 1 встретились конкуренты в борьбе за еврокубковые места, «Реймс» и «Ланс». На 40-й минуте редкий удар по воротам сразу стал голевым. Дзюня Ито создал момент для Умара Дьяките, а тот был точен. Гости сразу отыгрались после удара головой от Уэсли Саида. Дьяките мог забить и после перерыва, но запорол свой момент - промах. Аналогично Анжело Фюльжени.
1:1 в итоге, «Ланс» остается шестым, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Дьяките Умар40'
|45'Саид Уэсли (1:1)
Диуф Йеванн•Фоке Томас•Окуму Джозеф• 52'Абдельамид Юнис•Акиеме Серхио82' (Куду Теренс (82') •Манетси Маршал•Агбаду Эммануэль•Теума Тедди82' (Дарами Мохаммед (82') •Ито Дзюня88' (Стамбули Бенжамен (88') •Дьяките Умар 21'71' (Накамура Кейто (71') •Хадра Реда71' (Ричардсон Амир (71')
Запасные: Фофана Яя•Боянг Адама•Ольеро Александр•Диакон Мамаду
Самба Брис•Хусанов Абдукодир• 18'Дансо Кевин•Медина Факундо• 68'Франковски Пшемыслав•Менди Нампали69' (Эль-Айнауи Нейл (69') •Абдул-Самед Салис•Чавес Джоаннер88' (Айдара Массадио (88') •Фюльжени Анжело82' (Коста Давид (82') •Саид Уэсли69' (Сотока Флориан (69') •Томассон Адриен69' (Гилавоги Морган (69')
Запасные: Вахи Элю•Агилар Рубен•Лека Жан-Луи•Гради Жонатан
18 февраля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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