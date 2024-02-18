«Реймс» и «Ланс» забили по голу и набрали по очку

В 22-м туре Лиги 1 встретились конкуренты в борьбе за еврокубковые места, «Реймс» и «Ланс». На 40-й минуте редкий удар по воротам сразу стал голевым. Дзюня Ито создал момент для Умара Дьяките, а тот был точен. Гости сразу отыгрались после удара головой от Уэсли Саида. Дьяките мог забить и после перерыва, но запорол свой момент - промах. Аналогично Анжело Фюльжени.

1:1 в итоге, «Ланс» остается шестым, соперник - восьмой.