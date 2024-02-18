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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» и «Ланс» забили по голу и набрали по очку

18 Февраля 2024 • 21:01 Комментировать
Реймс
1:1
Ланс

В 22-м туре Лиги 1 встретились конкуренты в борьбе за еврокубковые места, «Реймс» и «Ланс». На 40-й минуте редкий удар по воротам сразу стал голевым. Дзюня Ито создал момент для Умара Дьяките, а тот был точен. Гости сразу отыгрались после удара головой от Уэсли Саида. Дьяките мог забить и после перерыва, но запорол свой момент - промах. Аналогично Анжело Фюльжени.

1:1 в итоге, «Ланс» остается шестым, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Реймс1:1Ланс
(1:0) Дьяките Умар40'  
  45'Саид Уэсли (1:1)
Диуф ЙеваннФоке ТомасОкуму Джозеф  52'Абдельамид ЮнисАкиеме Серхио 82' (Куду Теренс ( 82') Манетси МаршалАгбаду ЭммануэльТеума Тедди 82' (Дарами Мохаммед ( 82') Ито Дзюня 88' (Стамбули Бенжамен ( 88') Дьяките Умар  21' 71' (Накамура Кейто ( 71') Хадра Реда 71' (Ричардсон Амир ( 71')
Запасные: Фофана ЯяБоянг АдамаОльеро АлександрДиакон Мамаду
Самба БрисХусанов Абдукодир  18'Дансо КевинМедина Факундо  68'Франковски ПшемыславМенди Нампали 69' (Эль-Айнауи Нейл ( 69') Абдул-Самед СалисЧавес Джоаннер 88' (Айдара Массадио ( 88') Фюльжени Анжело 82' (Коста Давид ( 82') Саид Уэсли 69' (Сотока Флориан ( 69') Томассон Адриен 69' (Гилавоги Морган ( 69')
Запасные: Вахи ЭлюАгилар РубенЛека Жан-ЛуиГради Жонатан
18 февраля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Реймс — Ланс чемпионата Франции — 18 февраля 2024
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