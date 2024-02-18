«Монако» без Головина проиграл четыре матча из пяти последних в Лиге 1

В воскресенье, 18 февраля, «Монако» проиграл у себя дома «Тулузе» в рамках матча 22-го тура чемпионата Франции.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:2. Стоит сказать, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.

В отсутствии Головина «Монако» потерпел уже четвертое поражение в пяти последних матчах Лиги 1. Ранее в этом сезоне монегаски уступили «Лиону» (0:1), а в прошлой кампании проиграли «Тулузе» (1:2) и «Лансу» (0:3). Отметим, что единственная победа «Монако» в этом промежутке состоялась в седьмом туре текущего сезона, когда был повержен «Марсель» (3:2).

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Головин провел 19 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

На данный момент «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 22 турах.