«Ренн» и «Монпелье» уверенно победили

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 22-го тура Лиги 1. «Ренн» в шестой раз подряд добыл максимум очков, одолев «Клермон» со счетом 3:1. При этом Людовик Блас не реализовал пенальти, а Мартен Террье отметился дублем. Хорошо нам известный Максимилиано Кофрие в концовке получил красную карточку.
«Монпелье» еще более уверенно переиграл «Мец» - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Омари Вармед31'
|(2:0) Террье Мартен58'
|62'Матсима Крислен (2:1)
|(3:1) Террье Мартен64'
Манданда Стив•Сейду Алиду 66'82' (Дуэ Гела (82') •Омари Вармед•Белосьян Женуэль82' (Трюффер Адриен (82') •Теате Артур•Сантамария Батист•Матусива Азор•Блас Людовик63' (Дуэ Дезире (63') •Салах Ибрагим63' (Буриго Бенжамен (63') •Террье Мартен•Гуйри Амин90' (Сиссе Джауи (90')
Запасные: Лембет Жоффре•Галлон Готье•Ламбурд Матис•Ву Кристофер
Диао Мори•Пельмар Анди•Матсима Крислен•Кофрие Максимилиано• 77'Армугом Йоэль•Гоналон Максим69' (Киэ Грежон (69') •Гастьен Йоан•Бутубба Биляль87' (Конате Шейк (87') •Чам Мухаммед69' (Кейта Хабиб (69') •Аллевина Джим82' (Бела Жереми (82') •Николсон Шамар82' (Ожье Флоран (82')
Запасные: Андрич Комнен•Маньен Йоанн•Зеффан Мехди•Ндиайе Массамба
18 февраля. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры
|(1:0) Силла Иссиага 3'
|(2:0) Модибо Саньян 50'
|(3:0) Саванье Тежи 86'
Лекомт Бенжамен • Омерагич Бечир 69' 75' ( Сако Фалае ( 75') • Куяте Кики • 13'Модибо Саньян • 30'Шотар Жорис • Хефти Сильван • Ферри Жордан 79' ( Адамс Акор ( 79') • Саванье Тежи 89' ( Кулибали Танги ( 89') • Силла Иссиага • Норден Арно 79' ( Леруа Лео ( 79') • Аль-Тамари Мусса 89' ( Фаяд Халил ( 89')
Запасные: Минкарелли Дэвин Лукас • Тшато Энзо • Карамо Янн • Берто Димитри
Укиджа Александр • Сане Садибу • Траоре Исмаэль 63' ( Канде Фали ( 63' ) • 83'Эрей Кристоф • Ван Ден Керкхоф Кевин 68' ( Асоро Йоэль ( 68' ) • 78'Юдоль Матьё • Жан-Жак Данле • Н'Дюкюиди Жозеф 63' ( Атта Артур ( 63') • Камара Ламин • 90'Ламкель Зе Дидье 76' ( Сабали Шейх ( 76') • Микаутадзе Жорж
Запасные: Тетте Бенджамин • Ло Абабакар • Колин Максим • Сане Ибу • Диш Гийом
18 февраля. Стадион "Стад де ля Моссон".
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