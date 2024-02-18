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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» и «Монпелье» уверенно победили

18 Февраля 2024 • 19:08 Комментировать
Ренн
3:1
Клермон
окончен

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 22-го тура Лиги 1. «Ренн» в шестой раз подряд добыл максимум очков, одолев «Клермон» со счетом 3:1. При этом Людовик Блас не реализовал пенальти, а Мартен Террье отметился дублем. Хорошо нам известный Максимилиано Кофрие в концовке получил красную карточку.

«Монпелье» еще более уверенно переиграл «Мец» - 3:0.

Протокол игры  
Ренн3:1Клермон
(1:0) Омари Вармед31'  
(2:0) Террье Мартен58'  
  62'Матсима Крислен (2:1)
(3:1) Террье Мартен64'  
Манданда СтивСейду Алиду  66' 82' (Дуэ Гела ( 82') Омари ВармедБелосьян Женуэль 82' (Трюффер Адриен ( 82') Теате АртурСантамария БатистМатусива АзорБлас Людовик 63' (Дуэ Дезире ( 63') Салах Ибрагим 63' (Буриго Бенжамен ( 63') Террье МартенГуйри Амин 90' (Сиссе Джауи ( 90')
Запасные: Лембет ЖоффреГаллон ГотьеЛамбурд МатисВу Кристофер
Диао МориПельмар АндиМатсима КрисленКофрие Максимилиано  77'Армугом ЙоэльГоналон Максим 69' (Киэ Грежон ( 69') Гастьен ЙоанБутубба Биляль 87' (Конате Шейк ( 87') Чам Мухаммед 69' (Кейта Хабиб ( 69') Аллевина Джим 82' (Бела Жереми ( 82') Николсон Шамар 82' (Ожье Флоран ( 82')
Запасные: Андрич КомненМаньен ЙоаннЗеффан МехдиНдиайе Массамба
18 февраля. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры 
Монпелье3:0Мец
(1:0) Силла Иссиага 3'  
(2:0) Модибо Саньян 50'  
(3:0) Саванье Тежи 86'  
Лекомт Бенжамен  Омерагич Бечир   69'   75' (Сако Фалае (   75' Куяте Кики   13'  Модибо Саньян   30'  Шотар Жорис  Хефти Сильван  Ферри Жордан   79' (Адамс Акор (   79' Саванье Тежи   89' (Кулибали Танги (   89' Силла Иссиага  Норден Арно   79' (Леруа Лео (   79' Аль-Тамари Мусса   89' (Фаяд Халил (   89')
Запасные: Минкарелли Дэвин Лукас  Тшато Энзо  Карамо Янн  Берто Димитри
Укиджа Александр  Сане Садибу  Траоре Исмаэль   63' (Канде Фали (   63'   83' Эрей Кристоф  Ван Ден Керкхоф Кевин   68' (Асоро Йоэль (   68'   78' Юдоль Матьё  Жан-Жак Данле  Н'Дюкюиди Жозеф   63' (Атта Артур (   63' Камара Ламин   90'  Ламкель Зе Дидье   76' (Сабали Шейх (   76' Микаутадзе Жорж
Запасные: Тетте Бенджамин  Ло Абабакар  Колин Максим  Сане Ибу  Диш Гийом
 18 февраля. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Ренн Монпелье Клермон Мец ещё теги

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17 Февраля
13:09
Ставка и прогноз на матч Ренн — Клермон чемпионата Франции — 18 февраля 2024
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