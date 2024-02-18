«Ренн» и «Монпелье» уверенно победили

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 22-го тура Лиги 1. «Ренн» в шестой раз подряд добыл максимум очков, одолев «Клермон» со счетом 3:1. При этом Людовик Блас не реализовал пенальти, а Мартен Террье отметился дублем. Хорошо нам известный Максимилиано Кофрие в концовке получил красную карточку.

«Монпелье» еще более уверенно переиграл «Мец» - 3:0.