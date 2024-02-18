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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» без Головина провалил домашний матч с «Тулузой»

18 Февраля 2024 • 18:56 Комментировать
Монако
1:2
Тулуза
окончен

В 22-м туре Лиги 1 «Монако» играл дома против аутсайдеров из «Тулузы» и в случае победы выходил на второе место. Вот только монегаски сегодня имели перевес только в контроле мяча.

Фоларин Балогун едва не открыл счет в первой нормальной атаке, а вратарь парировал в дальнем углу. Янн Гбоо оказался один на один с голкипером хозяев и не смог его обыграть. В конце первого тайма со штрафного Венсан Сьерро поразил ближний нижний угол, наказав вратаря за ошибку, - 0:1.

На старте второго тайма Манес Аклиуш после ряда рикошетов получил мяч в штрафной и тут же пробил - 1:1. Кристиан Мависса издали разрядил свою пушку - штанга. У гостей сработал еще один стандарт, после подачи углового мяч метался у ворот, и Логан Коста поразил девятку - 1:2. Элиссе Бен Сехир, казалось, сравнял счет ударом головой, но там был офсайд.

Александр Головин пропускал игру по дисквалификации, а его команда идет на четвертом месте. Противник - 13-й.

Протокол игры  
Монако1:2Тулуза
  41'Сьерро Венсан (0:1)
(1:1) Аклиуш Манес48'  
  70'Коста Логан (1:2)
Кён ФилиппКерер ТилоМарипан ГильермоСалису МохаммедЯкобс Исмаил 78' (Уаттара Кассум ( 78') Фофана ЮссуфЗакария Денис  27'Камара Мохамед 24' (Кулибали Мамаду ( 24') Минамино ТакумиБалогун Фоларин 71' (Бен Сехир Элиссе ( 71') Аклиуш Манес
Запасные: Мишель ЛюкаВалме РичиПлатре ОрельенМаецки РадославЛьенар ЯннДиоп Эден
Рестес Гийом  90'Мависса Кристиан  66'Николайсен РасмусКоста ЛоганКаманзи Уоррен 56' (Деслер Миккел ( 56') Диарра МуссаСьерро ВенсанКассерес КристианМагри ФранкГбоо Янн 88' (Бабика Шави ( 88') Даллинга Тийс 76' (Доннум Арон ( 76'  82')
Запасные: Домингес АлексСиссоко Ибрагим IШмидт НикласСпирингс СтейнКебен КевинХелаберт Сесар
18 февраля. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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