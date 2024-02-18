«Монако» без Головина провалил домашний матч с «Тулузой»

В 22-м туре Лиги 1 «Монако» играл дома против аутсайдеров из «Тулузы» и в случае победы выходил на второе место. Вот только монегаски сегодня имели перевес только в контроле мяча.

Фоларин Балогун едва не открыл счет в первой нормальной атаке, а вратарь парировал в дальнем углу. Янн Гбоо оказался один на один с голкипером хозяев и не смог его обыграть. В конце первого тайма со штрафного Венсан Сьерро поразил ближний нижний угол, наказав вратаря за ошибку, - 0:1.

На старте второго тайма Манес Аклиуш после ряда рикошетов получил мяч в штрафной и тут же пробил - 1:1. Кристиан Мависса издали разрядил свою пушку - штанга. У гостей сработал еще один стандарт, после подачи углового мяч метался у ворот, и Логан Коста поразил девятку - 1:2. Элиссе Бен Сехир, казалось, сравнял счет ударом головой, но там был офсайд.

Александр Головин пропускал игру по дисквалификации, а его команда идет на четвертом месте. Противник - 13-й.