«Страсбург» не смог остановить разыгравшийся «Лорьян»

В 22-м туре Лиги 1 сбавивший обороты «Страсбург» играл против одного из аутсайдеров, «Лорьяна». Уже на второй минуте вратарь хозяев допустил ошибку, и Мохаммед Бамба отправил мяч в сетку. Эмануэль Эмега вполне мог отличиться, вот только голкипер реально выручил. В компенсированное время первого тайма Бамба на грани офсайда метко пробил головой - 0:2. В начале второго тайма Тьемуа Бакайоко отобрал мяч и пробил, удар парирован, вот только Жульен Понсо сразу добил. Фредерик Гильберт сразу ответил отличным ударом головой - 1:3.

Третья победа подряд позволила «Лорьяну» отдалиться от зоны вылета, соперник идет 10-м.