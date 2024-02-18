«Страсбург» не смог остановить разыгравшийся «Лорьян»

В 22-м туре Лиги 1 сбавивший обороты «Страсбург» играл против одного из аутсайдеров, «Лорьяна». Уже на второй минуте вратарь хозяев допустил ошибку, и Мохаммед Бамба отправил мяч в сетку. Эмануэль Эмега вполне мог отличиться, вот только голкипер реально выручил. В компенсированное время первого тайма Бамба на грани офсайда метко пробил головой - 0:2. В начале второго тайма Тьемуа Бакайоко отобрал мяч и пробил, удар парирован, вот только Жульен Понсо сразу добил. Фредерик Гильберт сразу ответил отличным ударом головой - 1:3.
Третья победа подряд позволила «Лорьяну» отдалиться от зоны вылета, соперник идет 10-м.
Протокол игры
|2'Бамба Мохаммед (0:1)
|45'Бамба Мохаммед (0:2)
|49'Понсо Жульен (0:3)
|(1:3) Гильберт Фредерик51'
Беллаароуч Алаа•Сеная Марвин56' (Гамейро Кевин (56') •Перрен Люка•Абакар Силла•Гильберт Фредерик•Дукуре Исмаэль56' (Делен Тома (56') •Мванга Жуниор 67'80' (Сантос Андрей (80') •Баква Дилан• 90'Диарра Хабиб 26'80' (Нзингула Рабби (80') •Деминге Джесси56' (Габриэл Анжело (56') • 87'Эмега Эмануэль
Запасные: Дрейер Маттье•Басея Стивен•Соу Саиду•Пьерре Александре
Мвого Ивон•Аджей Натаниэль•Тальби Монтассар45' (Лапорт Жульен (45') •Туре Сулейман• 86'Калюлю Гедеон62' (Йонгва Дарлин (62') •Ле Бри Тео•Абергель Лоран•Бакайоко Тьемуэ•Кари Айман62' (Тосин Айегун (62') •Понсо Жульен•Бамба Мохаммед90' (Бамба Дьенг (90')
18 февраля. Стадион "де ла Мейно".
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