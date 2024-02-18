Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Страсбург» не смог остановить разыгравшийся «Лорьян»

18 Февраля 2024 • 17:00 Комментировать
Страсбург
1:3
Лорьян
окончен

В 22-м туре Лиги 1 сбавивший обороты «Страсбург» играл против одного из аутсайдеров, «Лорьяна». Уже на второй минуте вратарь хозяев допустил ошибку, и Мохаммед Бамба отправил мяч в сетку. Эмануэль Эмега вполне мог отличиться, вот только голкипер реально выручил. В компенсированное время первого тайма Бамба на грани офсайда метко пробил головой - 0:2. В начале второго тайма Тьемуа Бакайоко отобрал мяч и пробил, удар парирован, вот только Жульен Понсо сразу добил. Фредерик Гильберт сразу ответил отличным ударом головой - 1:3.

Третья победа подряд позволила «Лорьяну» отдалиться от зоны вылета, соперник идет 10-м.

Протокол игры  
Страсбург1:3Лорьян
  2'Бамба Мохаммед (0:1)
  45'Бамба Мохаммед (0:2)
  49'Понсо Жульен (0:3)
(1:3) Гильберт Фредерик51'  
Беллаароуч АлааСеная Марвин 56' (Гамейро Кевин ( 56') Перрен ЛюкаАбакар СиллаГильберт ФредерикДукуре Исмаэль 56' (Делен Тома ( 56') Мванга Жуниор  67' 80' (Сантос Андрей ( 80') Баква Дилан  90'Диарра Хабиб  26' 80' (Нзингула Рабби ( 80') Деминге Джесси 56' (Габриэл Анжело ( 56'  87') Эмега Эмануэль
Запасные: Дрейер МаттьеБасея СтивенСоу СаидуПьерре Александре
Мвого ИвонАджей НатаниэльТальби Монтассар 45' (Лапорт Жульен ( 45') Туре Сулейман  86'Калюлю Гедеон 62' (Йонгва Дарлин ( 62') Ле Бри ТеоАбергель ЛоранБакайоко ТьемуэКари Айман 62' (Тосин Айегун ( 62') Понсо ЖульенБамба Мохаммед 90' (Бамба Дьенг ( 90')
Запасные: Буанани БадрединГомис АльфредМакенго Жан-ВикторМоуйоколо ЛорисКрупи Эли Джуниор
18 февраля. Стадион "де ла Мейно".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Страсбург

Новости по матчу

17 Февраля
12:59
Актуальная ставка и прогноз на матч Страсбург — Лорьян чемпионата Франции — 18 февраля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Страсбург Страсбург
Лорьян Лорьян
1
3
1.68 3.95 4.50
Видео
36 мин
Монако Монако
Тулуза Тулуза
0
0
1.48 4.60 5.60
Видео
36 мин
Ренн Ренн
Клермон Клермон
1
0
1.50 4.30 6.00
Видео
36 мин
Монпелье Монпелье
Мец Мец
1
0
1.68 3.65 4.90
Видео
18.02.24 в 19:05
Реймс Реймс
Ланс Ланс
2.40 3.25 2.90
Видео
18.02.24 в 22:45
Брест Брест
Марсель Марсель
2.45 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
17:00 · Франция. Лига 1
«Страсбург» не смог остановить разыгравшийся «Лорьян»
16:56 · Италия. Серия А
​Известна трансферная цель «Милана»
16:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Тулуза»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:27 · Франция. Лига 1
Раскрыто будущее Гаттузо в «Марселе» слухи
16:08 · Франция. Лига 1
«Монако» назвал стартовый состав на матч с «Тулузой» — Головин не попал в заявку
15:51 · Франция. Лига 1
​Энрике объяснил, почему Мбаппе не попал в стартовый состав «ПСЖ»
15:02 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом
14:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» меняет трансферный вектор - клуб откажется от звёзд уровня Мбаппе
13:45 · Испания. Ла Лига
Стогниенко посмеялся над трансфером Мбаппе в «Реал» 1
12:21 · Франция. Лига 1
У «ПСЖ» будет 200 миллионов на трансферы благодаря уходу Мбаппе
10:11 · Франция. Лига 1
Энрике высказался о лидерстве «ПСЖ» в Лиге 1
10:10 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта ответил фанату, попросившего его подписать Мбаппе 1
09:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» выдвинул условие нападающему «Манчестер Юнайтед» Рэшфорду
08:50 · Франция. Лига 1
Луис Энрике высказался о Мбаппе после новости о переходе в «Реал»
00:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не заметил сопротивления «Нанта»
Все новости
Рекомендуем