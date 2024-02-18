Стало известно будущее Дженнаро Гаттузо, который занимает пост главного тренера французского «Марселя».

Как утверждает La Provence OM, на данный момент ничего не угрожает будущему Гаттузо в клубе. Сообщается, что даже если «Марсель» проиграет в предстоящем матче «Бресту», то 46-летний специалист продолжит руководить командой.

Напомним, итальянец возглавляет «Марсель» с сентября 2023 года. После 21 тура клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 30 очков.

Встреча 22-го тура Лиги 1 между «Брестом» и «Марселем» состоится 18 февраля, начало — в 22:45 по мск.