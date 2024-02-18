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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» назвал стартовый состав на матч с «Тулузой» — Головин не попал в заявку

18 Февраля 2024 • 16:08 Комментировать
Монако
0:0
Тулуза
1 1.52 X 4.60 2 6.30
1-й тайм

Пресс-служба «Монако» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Тулузой».

Стартовый состав «Монако»: Кён (вр), Керер, Марипан, Салису, Якобс, Закария (к), Фофана, Камара, Аклиуш, Минамино, Балогун. 

Напомним, российский полузащитник Александр Головин пропускает матч из-за перебора желтых карточек. В текущем сезоне хавбек принял участие в 21 встрече во всех турнирах, забил шесть голов и стал автором четырех ассистов.

Игра 22-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Тулузой» состоится сегодня, 18 февраля. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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