«Монако» назвал стартовый состав на матч с «Тулузой» — Головин не попал в заявку

Пресс-служба «Монако» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Тулузой».

Стартовый состав «Монако»: Кён (вр), Керер, Марипан, Салису, Якобс, Закария (к), Фофана, Камара, Аклиуш, Минамино, Балогун.

Напомним, российский полузащитник Александр Головин пропускает матч из-за перебора желтых карточек. В текущем сезоне хавбек принял участие в 21 встрече во всех турнирах, забил шесть голов и стал автором четырех ассистов.

Игра 22-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Тулузой» состоится сегодня, 18 февраля. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.