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Чемпионат Франции. Лига 1

​Энрике объяснил, почему Мбаппе не попал в стартовый состав «ПСЖ»

18 Февраля 2024 • 15:51 Комментировать
Нант
0:2
ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав команды на субботний матч чемпионата Франции против «Нанта». Как известно, Мбаппе вышел на замену и забил второй гол, реализовав пенальти. Парижане победили на выезде со счётом 2:0.

«Это одновременно очень просто и очень сложно объяснить. Мы только что провели матч Лиги чемпионов. Учитывая затраченную энергию, думаю, было важно дать игровое время тем, кто не играл. Мы хотим бороться за все титулы, поэтому нам нужны все футболисты, включая тех, кто не играл в среду», - сказал Энрике журналистам.

​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»

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