«ПСЖ» меняет трансферный вектор - клуб откажется от звёзд уровня Мбаппе

Руководство «ПСЖ» приняло решение изменить трансферную политику клуба. Как стало известно журналистам Telefoot, французский гранд не собирается покупать звездных футболистов летом.
Парижане не заинтересованы в подписании звезд уровня Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. Клуб намерен сделать ставку на молодых французских талантов.
Напомним, что Мбаппе покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Новым местом работы 25-летнего нападающего будет мадридский «Реал».
Ранее в прессе сообщалось, что парижский гранд будет располагать примерно 200 миллионами евро в летнее трансферное окно.
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