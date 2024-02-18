Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» меняет трансферный вектор - клуб откажется от звёзд уровня Мбаппе

18 Февраля 2024 • 14:26 Комментировать

Руководство «ПСЖ» приняло решение изменить трансферную политику клуба. Как стало известно журналистам Telefoot, французский гранд не собирается покупать звездных футболистов летом.

Парижане не заинтересованы в подписании звезд уровня Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. Клуб намерен сделать ставку на молодых французских талантов.

Напомним, что Мбаппе покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Новым местом работы 25-летнего нападающего будет мадридский «Реал».

Ранее в прессе сообщалось, что парижский гранд будет располагать примерно 200 миллионами евро в летнее трансферное окно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях переиграть «Монреаль» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
53 мин
Страсбург Страсбург
Лорьян Лорьян
0
2
1.68 3.95 4.50
Видео
18.02.24 в 17:00
Монако Монако
Тулуза Тулуза
1.48 4.60 5.60
Видео
18.02.24 в 17:00
Ренн Ренн
Клермон Клермон
1.50 4.30 6.00
Видео
18.02.24 в 17:00
Монпелье Монпелье
Мец Мец
1.68 3.65 4.90
Видео
18.02.24 в 19:05
Реймс Реймс
Ланс Ланс
2.40 3.25 2.90
Видео
18.02.24 в 22:45
Брест Брест
Марсель Марсель
2.45 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
17 Февраля
09:00 · Лига Европы
Названа лучшая команда в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы
16 Февраля
11:32 · Лига Европы
Гаттузо - о матче с «Шахтёром»: «За 30 лет в футболе не видел ничего подобного»
09:39 · Лига Европы
Пиоли назвал шансы «Милана» выиграть Лигу Европы 3
04:43 · Лига Европы
​Де Росси: «Пропустили по моей вине»
04:33 · Лига Европы
​Флоренци: «Я навесил, а Рубен сделал дело»
04:22 · Лига Европы
​Лукаку попытался привлечь внимание к геноциду в Конго
04:16 · Лига Европы
Тиав: «Мы можем выиграть Лигу Европы»
03:21 · Лига Европы
​«Аякс» повторил клубный антирекорд, пропустив в десятом матче кряду в европейских турнирах
03:04 · Лига Европы
​Пиоли: «Атакуем, чтобы не пропускать»
01:01 · Лига Европы
«Карабах» забил четыре мяча на поле «Браги» 1
01:00 · Лига Европы
«Милан» под ноль разделался с «Ренном» 3
15 Февраля
23:26 · Лига Европы
Обамеянг может стать единоличным лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы уже через неделю
23:08 · Лига Европы
Лукаку стал третьим бомбардиром в истории Лиги Европы
22:50 · Лига Европы
«Фейеноорд» с «Ромой» забили по голу
22:45 · Лига Европы
«Шахтёр» с «Марселем» дважды обменивались голами
Все новости
Рекомендуем