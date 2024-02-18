У «ПСЖ» будет 200 миллионов на трансферы благодаря уходу Мбаппе

Стал известен бюджет «ПСЖ» на летнее трансферное окно. Как сообщает The Times, у парижского гранда будет порядка 200 миллионов евро после расставания с нападающим Килианом Мбаппе. Форвард перейдет в мадридский «Реал» грядущим летом.

На эти деньги спортивный директор клуба Луиш Кампуш должен будет подписать новичков, которые помогут команде побороться за победу в Лиге чемпионов. В список трансферных желаний «ПСЖ» входят нападающие Виктор Осимхен («Наполи») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

В 1/8 финала нынешнего сезона Лиги чемпионов «ПСЖ» противостоит «Реал Сосьедад». В первом матче парижане победили со счетом 2:0.