Энрике высказался о лидерстве «ПСЖ» в Лиге 1

В рамках 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» одержал победу над «Нантом» со счетом 2:0. После завершения встречи главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал лидерство своей команды в Лиге 1.

«Судьба гонки за титул уже решена? Нет, вы что. Возможно, нам будет не хватать мотивации из-за нехватки прямого конкурента, который преследовал бы нас, однако это наша заслуга. Мы добились такого отрыва благодаря своей игре. Будем использовать матчи чемпионата для повышения уровня игры, хотим продолжать побеждать», - передает слова тренера Lequipe.

«ПСЖ» с 53 очками лидирует в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 14 баллов.