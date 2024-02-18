Луис Энрике высказался о Мбаппе после новости о переходе в «Реал»

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об отношениях со звездным форвардом Килианом Мбаппе, который грядущим летом перейдет в мадридский «Реал».

«Болельщики видят, что все игроки команды вовлечены в процесс. Мы отлично защищаемся и играем в пас. Ротация состава? Да, это идет на пользу команде. Мбаппе? У нас хорошие отношения. Проблем нет», - передает слова Энрике портал Goal.com.

В матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» одержал победу над «Нантом» со счетом 2:0. В активе Мбаппе один гол.

Срок трудового соглашения 25-летнего форварда с парижанами истекает в конце июня.