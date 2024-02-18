«ПСЖ» не заметил сопротивления «Нанта»

В 22-м туре Лиги 1 «Нант» принимал «ПСЖ» и не смог ничего противопоставить чемпионам. В первом тайме лучшие моменты были у Бредли Баркола, удары которого были парированы. На 45-й минуте фавориты могли пропустить, вратарь и защитник блокировали удары. А после подачи углового Николя Паллуа отправил мяч в сетку, но из офсайда. На 60-й минуте Люка Эрнандес пробивал по воротам, рикошет, и мяч оказался в дальней девятке - 0:1. Вышедший на замену Килиан Мбаппе заработал и реализовал пенальти.

«ПСЖ» уверенно победил и на 14 очков оторвался от второго места, соперник - 13-й.