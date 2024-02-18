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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не заметил сопротивления «Нанта»

18 Февраля 2024 • 00:57 Комментировать
Нант
0:2
ПСЖ
окончен

В 22-м туре Лиги 1 «Нант» принимал «ПСЖ» и не смог ничего противопоставить чемпионам. В первом тайме лучшие моменты были у Бредли Баркола, удары которого были парированы. На 45-й минуте фавориты могли пропустить, вратарь и защитник блокировали удары. А после подачи углового Николя Паллуа отправил мяч в сетку, но из офсайда. На 60-й минуте Люка Эрнандес пробивал по воротам, рикошет, и мяч оказался в дальней девятке - 0:1. Вышедший на замену Килиан Мбаппе заработал и реализовал пенальти.

«ПСЖ» уверенно победил и на 14 очков оторвался от второго места, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Нант0:2ПСЖ
  60'Эрнандес Люка (0:1)
  78'Мбаппе Килиан (0:2)
Дескамп РемиКастеллетто Жан-ШарльПаллуа НиколяЗезе НатанКоко Маркус 79' (Мутуссами Самуэль ( 79') Коцца НиколяСиссоко Мусса  77' 79' (Аблин Маттис ( 79') Дуглас ГомесЧиривелья ПедроКадевере Тино 62' (Траоре Бени ( 62') Мохамед Мостафа 74' (Саймон Мозес ( 74')
Запасные: Кёмерт ЭрайПетрич ДенисБутсингхам УгоМахамуд АдельДюверн Жан-Кевин
Доннарумма ДжанлуиджиЗаир-Эмери УорренМаркиньос Маркос 70' (Бералдо Лукас ( 70') Данилу ПерейраЭрнандес ЛюкаВитинья IIУгарте МануэльАсенсио Марко 62' (Мбаппе Килиан ( 62') Кан-Ин Ли 61' (Дембеле Усман ( 61') Коло-Муани Рандаль 62' (Хакими Ашраф ( 62') Баркола Бредли 46' (Рамуш Гонсалу ( 46')
Запасные: Солер КарлосМукиэле НордиФабиан РуисНавас Кейлор
17 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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