«ПСЖ» не заметил сопротивления «Нанта»

В 22-м туре Лиги 1 «Нант» принимал «ПСЖ» и не смог ничего противопоставить чемпионам. В первом тайме лучшие моменты были у Бредли Баркола, удары которого были парированы. На 45-й минуте фавориты могли пропустить, вратарь и защитник блокировали удары. А после подачи углового Николя Паллуа отправил мяч в сетку, но из офсайда. На 60-й минуте Люка Эрнандес пробивал по воротам, рикошет, и мяч оказался в дальней девятке - 0:1. Вышедший на замену Килиан Мбаппе заработал и реализовал пенальти.
«ПСЖ» уверенно победил и на 14 очков оторвался от второго места, соперник - 13-й.
Протокол игры
|60'Эрнандес Люка (0:1)
|78'Мбаппе Килиан (0:2)
Дескамп Реми•Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя•Зезе Натан•Коко Маркус79' (Мутуссами Самуэль (79') •Коцца Николя•Сиссоко Мусса 77'79' (Аблин Маттис (79') •Дуглас Гомес•Чиривелья Педро•Кадевере Тино62' (Траоре Бени (62') •Мохамед Мостафа74' (Саймон Мозес (74')
Доннарумма Джанлуиджи•Заир-Эмери Уоррен•Маркиньос Маркос70' (Бералдо Лукас (70') •Данилу Перейра•Эрнандес Люка•Витинья II•Угарте Мануэль•Асенсио Марко62' (Мбаппе Килиан (62') •Кан-Ин Ли61' (Дембеле Усман (61') •Коло-Муани Рандаль62' (Хакими Ашраф (62') •Баркола Бредли46' (Рамуш Гонсалу (46')
Запасные: Солер Карлос•Мукиэле Норди•Фабиан Руис•Навас Кейлор
17 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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