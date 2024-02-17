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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» без Кузяева получил три мяча от «Лилля», хет-трик в активе Дэвида

17 Февраля 2024 • 20:55 Комментировать
Лилль
3:0
Гавр

В 22-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал «Гавр» и очень легко набрал три очка. Уже на третьей минуте Самуэль Грандсир не смог переиграть голкипера. Лени Йоро бил головой, снова сэйв, но Джонатан Дэвид все же открыл счет. На 44-й минуте быстрая атака «догов», и Дэвид оформил дубль. Адам Уна заработал пенальти в первой атаке второго тайма. Дэвид пробил в голкипера, но добавил мяч в сетку - 3:0. И снова он на острие, но в отличной ситуации не попал в створ.

«Лилль» потеснил «Монако» с третьей строчки, противник - 12-й. Далер Кузяев не играл из-за дисквалификации.

Протокол игры  
Лилль3:0Гавр
(1:0) Дэвид Джонатан14'  
(2:0) Дэвид Джонатан44'  
(3:0) Дэвид Джонатан49'  
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро ЛениРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесБенталеб Набиль  36' 65' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 65'  68') Андре БенжаминУна Адам 66' (Жегрова Эдон ( 66') Гомес Анхель 82' (Буадди Айюб ( 82') Кабелла Реми 75' (Языджи Юсуф ( 75') Дэвид Джонатан 75' (Мораиш Тиагу ( 75')
Запасные: Фернандес РафаэльМанноне ВитоТуре УсманГудмундссон Габриэль
Десма АртурСанганте АрунаЮте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис Готье  18'Опери Кристофер  83'Кечта Яссин 62' (Н'диайе Рассул ( 62') Туре Абдулайе  65' 82' (Эбоног Саймон ( 82') Грандсир СамуэльКасимир Хосуэ 46' (Него Лоик ( 46') Джуджу Антуан 46' (Сабби Эммануэль ( 46') Айю Андре 69' (Нгура Стив ( 69')
Запасные: Горжелен МатьёЭль-Хаджам УалидСальмье ЙоаннКонфес Алуа
17 февраля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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