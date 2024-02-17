«Гавр» без Кузяева получил три мяча от «Лилля», хет-трик в активе Дэвида

В 22-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал «Гавр» и очень легко набрал три очка. Уже на третьей минуте Самуэль Грандсир не смог переиграть голкипера. Лени Йоро бил головой, снова сэйв, но Джонатан Дэвид все же открыл счет. На 44-й минуте быстрая атака «догов», и Дэвид оформил дубль. Адам Уна заработал пенальти в первой атаке второго тайма. Дэвид пробил в голкипера, но добавил мяч в сетку - 3:0. И снова он на острие, но в отличной ситуации не попал в створ.
«Лилль» потеснил «Монако» с третьей строчки, противник - 12-й. Далер Кузяев не играл из-за дисквалификации.
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан14'
|(2:0) Дэвид Джонатан44'
|(3:0) Дэвид Джонатан49'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Бенталеб Набиль 36'65' (Харальдссон Хакон-Арнар (65') • 68'Андре Бенжамин•Уна Адам66' (Жегрова Эдон (66') •Гомес Анхель82' (Буадди Айюб (82') •Кабелла Реми75' (Языджи Юсуф (75') •Дэвид Джонатан75' (Мораиш Тиагу (75')
Десма Артур•Санганте Аруна•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье• 18'Опери Кристофер• 83'Кечта Яссин62' (Н'диайе Рассул (62') •Туре Абдулайе 65'82' (Эбоног Саймон (82') •Грандсир Самуэль•Касимир Хосуэ46' (Него Лоик (46') •Джуджу Антуан46' (Сабби Эммануэль (46') •Айю Андре69' (Нгура Стив (69')
17 февраля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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