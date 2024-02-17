«Гавр» без Кузяева получил три мяча от «Лилля», хет-трик в активе Дэвида

В 22-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал «Гавр» и очень легко набрал три очка. Уже на третьей минуте Самуэль Грандсир не смог переиграть голкипера. Лени Йоро бил головой, снова сэйв, но Джонатан Дэвид все же открыл счет. На 44-й минуте быстрая атака «догов», и Дэвид оформил дубль. Адам Уна заработал пенальти в первой атаке второго тайма. Дэвид пробил в голкипера, но добавил мяч в сетку - 3:0. И снова он на острие, но в отличной ситуации не попал в створ.

«Лилль» потеснил «Монако» с третьей строчки, противник - 12-й. Далер Кузяев не играл из-за дисквалификации.