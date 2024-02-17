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Чемпионат Франции. Лига 1

Колыванов выбрал новый чемпионат для Головина

17 Февраля 2024 • 12:55 Комментировать

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Игорь Колыванов поделился мнением о карьере полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Головину пора уезжать в более престижный чемпионат: в Испанию или Италию. В Италии он бы не затерялся в «Милане», «Интере», «Роме». Любому клубу из топ-5 Серии А он бы пригодился», - цитирует Колыванова Legalbet.

Трудовой договор Головина с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провел 21 поединок за монегасков. Александр отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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