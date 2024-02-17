«Лион» одержал победу над второй командой чемпионата Франции

В пятницу разыгравшийся «Лион» принимал «Ниццу», вторую команду Лиги 1. Уже на девятой минуте Мохамед-Али Чо зарядил мяч в штангу. На 22-й минуте «ткачи» разыграли комбинацию, и ее результативным ударом завершил Орель Мангаля. Особой остроты, к сожалению, не было. Лучший момент у фаворита был в середине второго тайма, когда Пабло Росарио выиграл воздух, но промахнулся.
«Ницца» потеряла очки в третьем матче кряду, но остается второй. Соперник уже десятый.
Протокол игры
|(1:0) Мангаля Орель22'
Лопеш Антони•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Мата Клинтон•Чалета-Цар Дуе•Тальяфико Николас•Какере Максанс•Матич Неманья•Мангаля Орель74' (Орбан Гифт (74') •Нуама Эрнест79' (Шерки Райан (79') •Ляказетт Александр•Бенрахма Саид74' (Фофана Малик (74')
Булка Марцин•Лотомба Жордан•Тодибо Жан-Клер•Ндайишимийе Юссуф 9'59' (Моффи Теремас (59') •Бар Мельвен•Сансон Морган71' (Лоше Том (71') •Росарио Пабло•Тюрам Кефрен•Чо Мохамед-Али81' (Бальде Алиу (81') •Гессан Эванн59' (Клод-Морис Алексис (59') •Лаборд Гаэтан59' (Бога Жереми (59')
Запасные: Менди Антуан•Перро Ромен•Розье Валентен•Дюпе Максим
16 февраля. Стадион "Гроупама Арена".
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