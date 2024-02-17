«Лион» одержал победу над второй командой чемпионата Франции

В пятницу разыгравшийся «Лион» принимал «Ниццу», вторую команду Лиги 1. Уже на девятой минуте Мохамед-Али Чо зарядил мяч в штангу. На 22-й минуте «ткачи» разыграли комбинацию, и ее результативным ударом завершил Орель Мангаля. Особой остроты, к сожалению, не было. Лучший момент у фаворита был в середине второго тайма, когда Пабло Росарио выиграл воздух, но промахнулся.

«Ницца» потеряла очки в третьем матче кряду, но остается второй. Соперник уже десятый.