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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» одержал победу над второй командой чемпионата Франции

17 Февраля 2024 • 01:02 Комментировать
Лион
1:0
Ницца

В пятницу разыгравшийся «Лион» принимал «Ниццу», вторую команду Лиги 1. Уже на девятой минуте Мохамед-Али Чо зарядил мяч в штангу. На 22-й минуте «ткачи» разыграли комбинацию, и ее результативным ударом завершил Орель Мангаля. Особой остроты, к сожалению, не было. Лучший момент у фаворита был в середине второго тайма, когда Пабло Росарио выиграл воздух, но промахнулся.

«Ницца» потеряла очки в третьем матче кряду, но остается второй. Соперник уже десятый.

Протокол игры  
Лион1:0Ницца
(1:0) Мангаля Орель22'  
Лопеш АнтониМэйтленд-Найлс ЭйнслиМата КлинтонЧалета-Цар ДуеТальяфико НиколасКакере МаксансМатич НеманьяМангаля Орель 74' (Орбан Гифт ( 74') Нуама Эрнест 79' (Шерки Райан ( 79') Ляказетт АлександрБенрахма Саид 74' (Фофана Малик ( 74')
Запасные: Кумбеди СаэльАдриэлсонАкуоку ПольПерри ЛукасДиоманде СиналиБальде Мама
Булка МарцинЛотомба ЖорданТодибо Жан-КлерНдайишимийе Юссуф  9' 59' (Моффи Теремас ( 59') Бар МельвенСансон Морган 71' (Лоше Том ( 71') Росарио ПаблоТюрам КефренЧо Мохамед-Али 81' (Бальде Алиу ( 81') Гессан Эванн 59' (Клод-Морис Алексис ( 59') Лаборд Гаэтан 59' (Бога Жереми ( 59')
Запасные: Менди АнтуанПерро РоменРозье ВалентенДюпе Максим
16 февраля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Лион Ницца

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