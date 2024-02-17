Кампуш может покинуть «ПСЖ» – за ситуацией следят другие клубы

Функционер Луиш Кампуш, занимающий должность советника в «Пари Сен-Жермен», может сменить клуб.

Будущее португальца в клубе считается неопределённым, его уход по окончании сезона – вполне вероятный сценарий, докладывает журналист Адриен Гренье со ссылкой на Абделла Булма. Сообщается также, что два неназванных европейских клуба уже проявляют интерес к Кампушу.

59-летний функционер ведёт трансферные дела в «ПСЖ». Он присоединился к гранду Лиги 1 перед началом сезона-2022/23. До недавних специалист параллельно работал в испанской «Сельте».

Действующий контракт Луиша Кампуша с парижанами рассчитан до середины 2025 года.